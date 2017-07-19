Libri: il saggio 'Ai Marketing' in edicola da oggi e in libreria dal 5 giugno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 mag - Un viaggio tra AI generativa, marketing etico, community digitali e autenticita' per capire come comunicare meglio senza perdere la propria voce. Arriva in edicola dal 30 maggio 2026 e in libreria dal 5 giugno 2026 'AI Marketing. Potenziare il metodo Seth Godin con l'intelligenza artificiale', il nuovo saggio dedicato all'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del marketing e della comunicazione contemporanea. Il volume propone una riflessione concreta e accessibile su come l'AI stia trasformando il modo di creare contenuti, costruire relazioni, gestire community e sviluppare strategie di comunicazione, partendo dai principi elaborati dal teorico del marketing Seth Godin. Attraverso esempi pratici, casi reali, prompt operativi e approfondimenti etici, il libro accompagna professionisti, creator, marketer e aziende in un percorso che mette al centro non solo la tecnologia, ma soprattutto il valore della fiducia, della relazione umana e dell'autenticita'. Il saggio affronta temi centrali del dibattito contemporaneo: dal permission marketing nell'era dei dati alla costruzione delle tribu' digitali, dalla personalizzazione dei contenuti al rischio di un'automazione impersonale. Ampio spazio e' dedicato anche all'utilizzo consapevole degli strumenti di AI generativa, con un approccio che unisce strategia, creativita' e responsabilita'. Nella prefazione viene raccontato il momento in cui, rileggendo 'Questo e' il Marketing' di Seth Godin e sperimentando ChatGPT, nasce la riflessione su come l'intelligenza artificiale possa diventare non una sostituzione della creativita', ma 'una leva per tornare piu' vicini all'essenza di cio' che conta davvero'. Accanto all'analisi teorica trovano spazio appendici operative, toolbox aggiornabili, modelli di prompt e suggerimenti per integrare l'AI nei processi creativi senza sacrificare identita', tono di voce e relazione con il pubblico. Il volume conta 224 pagine ed e' pensato per professionisti della comunicazione, del branding, del digital marketing e per chiunque voglia comprendere come l'intelligenza artificiale stia ridefinendo il rapporto tra tecnologia, attenzione e fiducia.

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(RADIOCOR) 29-05-26 18:03:45 (0600) 5 NNNN