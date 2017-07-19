Ex Ilva: firmata al Mimit da tutte le amministrazioni intesa sulla decarbonizzazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - Hanno firmato l'intesa il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministero della Salute, il ministero dell'Interno, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto, il Comune di Statte, l'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, i commissari di Ilva in Amministrazione straordinaria, i commissari di Acciaierie d'Italia in Amministrazione straordinaria, oltre a Taranto Energia in Amministrazione straordinaria, AdI Energia in Amministrazione straordinaria e Dri d'Italia.

