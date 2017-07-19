Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ex Ilva: firmata al Mimit da tutte le amministrazioni intesa sulla decarbonizzazione -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - Hanno firmato l'intesa il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministero della Salute, il ministero dell'Interno, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto, il Comune di Statte, l'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, i commissari di Ilva in Amministrazione straordinaria, i commissari di Acciaierie d'Italia in Amministrazione straordinaria, oltre a Taranto Energia in Amministrazione straordinaria, AdI Energia in Amministrazione straordinaria e Dri d'Italia.

            Fla-

            (RADIOCOR) 12-08-25 18:57:05 (0512) 3 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.