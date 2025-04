Dazi: Confcooperative, servono misure per la competitivita' delle imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 apr - 'Abbiamo criticato i dazi come strumento di politica economica ma gli Usa hanno deciso di adottarli, pur se con percentuali inferiori a quanto minacciato. Ora e' tempo di lasciare alle istituzioni politiche e alla diplomazia europea ed italiana lo studio delle adeguate contromisure ai dazi. Al tempo stesso ci preme pero' sollecitare l'assoluta urgenza di concentrarsi sulle difficolta' delle aziende, per le quali andranno subito pensate e predisposte misure a difesa della loro competitivita''. E' questa la prima reazione all'annuncio dei dazi al 20% fatto ieri da Trump del Presidente di Confcooperative Fedagripesca Raffaele Drei.

Significativa la quota di export nel mercato a stelle e strisce delle cooperative aderenti a Confcooperative: negli Usa il fatturato delle cantine cooperative e' di oltre 570 milioni di euro, il 30% di tutto l'export vitivinicolo nel mercato statunitense (che si attesta su 1,9 miliardi di euro), mentre per un altro settore ad alto valore aggiunto con le sue produzioni DOP come i formaggi, le cooperative commercializzano negli Stati Uniti 122 milioni di euro, il 25% di tutte le vendite di formaggi negli Usa, che nel 2024 hanno toccato quota 484 milioni di euro. Seguono poi altre filiere e prodotti in cui la cooperazione esporta valori significativi come il pomodoro da industria.

'La situazione geopolitica internazionale che si e' venuta a creare - ha aggiunto Drei - apre un reale problema di competitivita' che coinvolge tutte le aziende del comparto, non solo chi esporta negli Stati Uniti, perche' l'effetto depressivo coinvolgera' l'intero mercato'.

Quali possono essere le possibili contromisure? 'Innanzitutto - ha detto Drei - occorre destinare maggiori risorse per la promozione, se davvero vogliamo aiutare le aziende ad acquisire nuovi mercati. Andra' fatto inoltre un grande lavoro di sburocratizzazione nelle procedure per l'accesso ai bandi. All'Europa chiediamo misure per la promozione piu' snelle e in generale risposte piu' efficaci rispetto al passato perche' quelle attuali risultano un po' timide rispetto all'urgenza di aggredire nuovi mercati'.

Gdo

(RADIOCOR) 03-04-25 12:31:30 (0377)FOOD 3 NNNN