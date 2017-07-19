Cina: a dicembre indice Pmi manifatturiero sale a 50,1 punti dopo 8 mesi di calo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 dic - Dopo otto mesi di contrazione l'attivita' manifatturiera cinese risulta in leggera espansione a dicembre.

L'indice Pmi si e' attestato a 50,1 a dicembre e, per la prima volta da marzo, questo dato e' superiore alla soglia di 50 punti che riflette un'espansione dell'attivita'.

L'indice supera di gran lunga la previsione di 49,2 fornita da un gruppo di economisti e i 49,9 punti del precedente mese di novembre.

Huo Lihui, dell'Ufficio nazionale di statistica, ha salutato in un comunicato 'un miglioramento generale dell'attivita' economica del Paese', dando segnali incoraggianti alle autorita' di Pechino. La seconda economia mondiale sta affrontando una lunga crisi del settore immobiliare che pesa sulle finanze degli enti locali e sui consumi.

