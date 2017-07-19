Dati
            Borsa Tokyo: indice Nikkei chiude a 43.837,67 punti (+0,87%)

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - I mercati azionari asiatici hanno registrato un rialzo, spinti dalla prospettiva di un allentamento della politica monetaria da parte della Fed. Hanno seguito l'esempio di Wall Street, con gli indici Dow Jones, Nasdaq, S&P che hanno raggiunto nuovi massimi ieri. Alla Borsa di Tokyo, l'indice Nikkei ha chiuso in rialzo dello 0,87% a 43.837,67 punti e il Topix ha chiuso in rialzo dello 0,60% a 3.140,97 punti. Gli investitori sono ottimisti riguardo alla pubblicazione di diversi indicatori di inflazione, attesi oggi e domani negli Stati Uniti, che probabilmente forniranno nuovi indizi sulla traiettoria monetaria della Fed.

