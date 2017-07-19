Wellington M.: outlook obbligazionario 2026 - PAROLA AL MERCATO

di Amar Reganti* e Marco Giordano** (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 dic - Ci aspettavamo che nel 2025 i rendimenti obbligazionari sarebbero rimasti piu' alti per un periodo piu' lungo, che le banche centrali avrebbero cercato di tagliare i tassi di interesse e che i governi avrebbero perseguito politiche fiscali sempre piu' attive. Mentre questi temi si manifestavano, abbiamo anche assistito a una notevole stabilita' nei mercati obbligazionari. Ad eccezione del breve periodo di forte stress del mercato seguito all'annuncio dei dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il "Giorno della Liberazione", gli investitori obbligazionari sono stati, fino ad oggi, relativamente ottimisti. Gli indicatori di volatilita' obbligazionaria sono scesi leggermente e hanno raggiunto livelli mai visti da poco prima che lo shock inflazionistico sconvolgesse i mercati nel 2022. Gli spread creditizi si sono ridotti a livelli ristretti a 15 anni e i rendimenti dei titoli di Stato globali sono rimasti notevolmente entro intervalli variabili, nonostante la crescente divergenza tra i paesi. Dove andremo da qui e quali sono gli sviluppi chiave da tenere d'occhio mentre ci avviciniamo al 2026? L'indipendenza della banca centrale messa in discussione Negli ultimi anni, gli investitori hanno capito che le banche centrali sono molto piu' attente a proteggersi da potenziali shock economici piuttosto che a puntare all'inflazione nel lungo o anche nel breve termine. Questa attenzione volta a evitare difficolta' economiche diventa particolarmente rilevante in un contesto in cui la politica fiscale continua a essere espansiva e l'inflazione rimane ben al di sopra degli obiettivi delle banche centrali nella maggior parte delle economie sviluppate, uno scenario che mette in conflitto la politica monetaria e quella fiscale. E' probabile che questa disconnessione politica venga esacerbata dal fatto che i governi preferiscono, o addirittura esercitano pressioni, sulle banche centrali affinche' prendano decisioni che supportino i loro deficit di bilancio espansivi.

Nessuna banca centrale e' piu' propensa a vedere la propria indipendenza messa in discussione, implicitamente o esplicitamente, della Federal Reserve (Fed) statunitense. Il presidente della Fed in carica al termine del mandato di Jerome Powell, previsto per maggio 2026, nonche' la composizione del Federal Open Market Committee (FOMC), che fissa i tassi, forniranno ai mercati un orientamento sulla misura in cui la politica monetaria potra' consentire decisioni di politica fiscale. Alla fine, questa potenziale riduzione dell'indipendenza rischia di consolidare l'inflazione e di erodere la cooperazione tra i decisori politici a livello globale.

Rischi al rialzo, ma i rendimenti restano interessanti Il nostro scenario di base prevede un aumento dei rendimenti globali nel corso del 2026, poiche' le politiche fiscali espansive e le economie resilienti dovrebbero comportare premi di rischio piu' elevati nei mercati obbligazionari, nonostante un certo indebolimento dei mercati del lavoro.

L'aumento della produttivita' potrebbe compensare in parte questa pressione al rialzo, ma ovviamente sussiste una notevole incertezza temporale, in particolare in relazione alla capacita' dell'intelligenza artificiale di neutralizzare l'impatto negativo delle crescenti restrizioni commerciali e del deterioramento demografico. Se i bilanci delle imprese e dei consumatori rimangono resilienti, riteniamo che ci siano poche possibilita' di una recessione su larga scala, a meno di un grave shock esogeno. Al contrario, il ciclo economico sara' sostenuto da ingenti investimenti e stimoli fiscali.

Mentre il mondo si adatta a catene di approvvigionamento meno efficienti e a una persistente incertezza delle politiche commerciali, i governi stanno segnalando che continueranno a proteggere i consumatori dagli shock esterni, il che implica un'ulteriore emissione record di obbligazioni.

Nonostante i rischi al rialzo per i rendimenti, poiche' gli investitori iniziano a reagire a un debito costantemente piu' elevato, in particolare nella parte piu' lunga della curva, riteniamo che il potenziale di rendimento totale dei tassi rimanga molto interessante. I rendimenti dei titoli di Stato restano significativamente al di sopra dei livelli osservati tra la crisi finanziaria globale e il 2022.

*Fixed Income e Global Insurance Strategist **Investment Director.

Red-

(RADIOCOR) 21-12-25 14:04:43 (0238) 5 NNNN