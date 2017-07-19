Webuild: Salini, non c'e' sviluppo senza infrastrutture, recuperare ritardi

'Paese sta cambiando, ma ci vuole un po' di tempo' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Brennero, 18 set - 'Stiamo costruendo un nuovo Paese: le ferrovie, le strade, l'Alta velocita', l'acqua. E' un Paese che sta cambiando, ci vuole un po' di tempo'. Cosi' l'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, a margine dell'evento per la Galleria di base del Brennero. Anche il Ponte di Messina modifichera' 'il modo di essere del Sud'. L'investimento in Sicilia sull'Alta velocita' e sul Sud Italia, e' 'gigantesco, somme che non sono state mai stanziate dai tempi di Cavour per il cambiamento di un Paese. Dobbiamo ricordarci che senza infrastrutture non c'e' sviluppo'. Un Paese, secondo Salini, che 'non compete con gli altri in un sistema aperto, e' un Paese morto, non piu' bello o piu' sano, ma il contrario.

Quindi, noi oggi dobbiamo correre sulle infrastrutture perche' siamo in ritardo'.

Quanto alla Galleria del Brennero, 'siamo orgogliosi - conclude il ceo - di poter contribuire a sviluppare la mobilita' sostenibile europea con progetti strategici. Il risultato di oggi e' il frutto di un lavoro straordinario, reso possibile dall'impegno e dalla competenza delle persone' del gruppo e delle 'aziende della filiera nell'affrontare una delle sfide ingegneristiche piu' complesse al mondo'.

