Webuild: apre oggi a Riyadh la Orange Line, linea piu' lunga della metro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 gen - Ha aperto oggi le porte ai passeggeri la Orange Line (Linea 3) della rete metro di Riyadh, nel Regno Saudita, realizzata da Webuild per conto della Royal Commission for Riyadh City. Con i suoi 41 chilometri circa, la linea e' la piu' lunga dell'intera rete metro driverless della capitale e combina tecnologia e sostenibilita'. La rete metro di Riyadh e' uno dei piu' grandi progetti infrastrutturali al mondo per la mobilita' sostenibile: con sei linee che si estendono per 176 chilometri, di cui la Orange Line e' parte, collega quartieri residenziali e commerciali e punti di riferimento culturali.

Webuild ha una presenza storica nel Regno Saudita ed e' attualmente impegnato nella realizzazione di progetti come la linea ad alta velocita' Connector e un sistema di tre dighe e un lago d'acqua dolce per la citta' di Trojena, parte del programma di sviluppo Neom. A Riyadh, sta realizzando un mega parcheggio da 10.500 posti auto, sviluppato tutto in sotterraneo, e il Piano di Urbanizzazione Sang Villas. Non solo Arabia Saudita, il Gruppo e' attualmente impegnato nella realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma, e nel Grand Paris Express, la Linea 15 Ovest, di recente aggiudicazione, e la Linea 16, in corso di ultimazione, la Linea 2 e la Linea 4 della Metro di Lima in Peru', e in Australia il Suburban Rail Loop East di Melbourne.

