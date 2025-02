Veratour: ceo Pompili, nostra e' crescita strutturale, focus su Egitto e Grecia

Ricavi a +8-10% annuo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Marsa Alam, 13 feb - 'Stiamo lavorando sul futuro a lungo termine. Vogliamo crescere in Egitto, in particolare su Mars Alam abbiamo molti margini di crescita. Nei piani abbiamo un'espansione anche in Grecia e in particolare su Rodi e Creta dove siamo gia presenti. E poi puntiamo a crescere anche in Italia con una particolare attenzione sulla Sicilia'. Lo ha affermato Stefano Pompili, ceo di Veratour, nel corso di una conferenza stampa. 'La nostra e' una crescita strutturale, con ricavi che salgono tra l'8 e il 10% annuo', ha aggiunto sottolineando che 'meta' della crescita e' garantita dall'aumento dei prezzi, il resto arrivera' da nuovi innesti e quindi da nuove aperture. Stiamo facendo molto scouting in altre parti del mondo'. Sulle destinazioni e' intervenuto anche il Co-Ceo Daniele Pompili spiegando che nel mirino del tour operator c'e' anche l'espansione 'in Madagascar dove siamo in attesa dell'allungamento della pista dell'aeroporto nel Sud del Paese che sia in grado di far atterrare gli aerei charter.

Stiamo anche guardando l'Albania ma ancora non c'e' nulla sul tavolo'.

