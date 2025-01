Venture Capital: Ey, in 2024 superato 1 miliardo di investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 gen - Nel 2024 gli investimenti in Italia in venture capital hanno superato 1 miliardo di raccolta anche nel 2024 registrando una crescita del 7,5% rispetto all'anno precedente, in un contesto europeo che vede un generale rallentamento degli investimenti in startup e scaleup. E' quanto emerge dall'edizione annuale dell'Ey Venture Capital Barometer: nonostante le incertezze globali, l'Italia si conferma un ecosistema stabile con un potenziale di consolidamento nel panorama europeo non ancora espresso. Il mercato del venture capital italiano pero' fatica ad intraprendere un percorso di crescita accelerata e rimane dimensionalmente limitato, con investimenti pari allo 0,06% del Pil nazionale, valore ben inferiore alla media dei principali paesi europei. Tra i principali round del 2024 spiccano Bending Spoons con 143 milioni di euro e Medical Microinstruments (Mmi) con 101 milioni di euro. I primi cinque settori per valore degli investimenti sono: Health & Life Science, Software & Digital Services, Technology & IoT, Fintech, Energy&Recycling. A livello macroregionale il Nord Italia si conferma leader, con 857 milioni di euro investiti trainati dalle performance di Lombardia e Piemonte, seguito dal Centro Italia (227 milioni di euro) con Toscana e Lazio, e dal Sud (43 milioni di euro) con Abruzzo e Puglia. La Lombardia, ancora una volta, risulta il terreno piu' fertile e promettente per le startup italiane, sia per numero di operazioni (111) sia per capitali raccolti dalle proprie imprese (62,1% del totale).

