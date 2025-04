Veneto Banca: Cassazione conferma sanzione Consob per ex consigliere Cerchiai -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma,29 apr - Nella motivazione la Cassazione ha affermato, tra l'altro, che 'il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle societa' bancarie ... non va... rimesso, nella sua concreta operativita', alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacche' anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi'. Non si tratta, tuttavia, precisa la decisione, di una responsabilita' oggettiva dovendo ricorrere 'sia la condotta d'inerzia, sia il fatto pregiudizievole antidoveroso, sia il nesso causale tra i medesimi, sia, appunto, la colpa, consistente nel non aver rilevato colposamente i segnali dell'altrui illecita gestione'.

