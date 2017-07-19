Unitirreno: completato sistema di cavi sottomarini, collega Sicilia a Liguria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 feb - Con il completamento del sistema di cavi sottomarini Unitirreno, l'Italia si dota di un'infrastruttura digitale di rilevanza strategica che collega la Sicilia alla Liguria, passando per Roma-Fiumicino e Olbia. L'iniziativa rappresenta uno dei piu' significativi investimenti infrastrutturali degli ultimi anni per il rafforzamento della connettivita' digitale italiana ed europea, in un contesto di crescente centralita' delle reti per lo sviluppo economico, industriale e geopolitico.

Il progetto, spiega la nota, e' stato realizzato da Unitirreno, joint venture nata dalla collaborazione tra Unidata e il Fondo Infrastrutture per la Crescita Esg (IPC) gestito da Azimut Libera Impresa, ed e' il primo open cable system a 24 coppie di fibre ottiche operative al mondo, esteso per oltre 1.000 chilometri e in grado di garantire capacita' di 26 Tbps per coppia di fibre, per una capacita' totale di 624 Tbps.

Unitirreno costituisce una dorsale digitale di importanza nazionale e internazionale, progettata per offrire connessioni sicure, ridondate e a bassa latenza tra Nord e Sud Italia. L'infrastruttura introduce rotte alternative per il traffico europeo e mediterraneo, collegando direttamente Europa, Africa e Medio Oriente, e funge da piattaforma avanzata per servizi cloud, applicazioni industriali, fintech e altri servizi mission-critical.

