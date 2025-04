The Italian Sea Group: ok assemblea a bilancio 2024 e dividendo 0,245 euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 apr - L'assemblea dei soci di The Italian Sea Group ha approvato il bilancio 2024, chiuso con un utile di 32,3 milioni di euro, e la distribuzione di un dividendo di 0,245 euro per azione, per un importo complessivo di 13 milioni. Approvato anche il bilancio consolidato del 2024 e la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilita'. Voto favorevole dei soci anche alla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Inoltre, l'assemblea ha confermato la nomina di Filippo Menchelli quale membro e presidente del consiglio di amministrazione fino alla data dell'assemblea che verra' convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. Via libera anche l'acquisto di azioni proprie e, infine, all'incarico di attestazione della conformita' della rendicontazione consolidata di sostenibilita' per il triennio 2025-2027 alla societa' di revisione Bdo Italia.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 22-04-25 17:13:00 (0462) 5 NNNN