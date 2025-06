TCW: Usa, tre possibili scenari per l'economia che impongono cautela - PAROLA AL MERCATO

di Katie Koch* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 giu - La Fed sta monitorando attentamente l'andamento dei prezzi e il presidente Powell ha affermato che si aspetta un effetto inflazionistico dai dazi. Siamo in attesa di vedere i prossimi i dati per capire come si evolvera' l'economia da questo punto in poi. Secondo noi, sono possibili tre scenari cui prestare attenzione.

Volatilita' di nuovo in aumento Il primo prevede che si raggiunga un accordo sui dazi e che assisteremo a un atterraggio morbido dell'economia, scenario che tutti pensavano avremmo avuto quest'anno. Il secondo scenario contempla invece un ciclo economico regolare, con politica monetaria restrittiva, una crescita piu' lenta che portera' a qualche forma di recessione.

Il terzo, il piu' negativo fra i possibili scenari, prevede tassi di inflazione elevati e persistenti con una crescita che rallenta e porta alla stagflazione. Indipendentemente da quale di questi tre scenari si verifichera', pensiamo che la volatilita' tornera' ad aumentare di nuovo e che ci sara' molta incertezza, un contesto che richiedera' grande selettivita' a livello di societa', selettivita' che sara' il vero motore per la gestione attiva.

Sara' comunque un processo che richiedera' tempo e, nel frattempo, probabilmente continueremo a ricevere una serie di dati contrastanti. Di fronte all'aumento della volatilita' abbiamo, comunque, molte risorse a disposizione da sfruttare al momento opportuno. Pensiamo che sia possibile una recessione anche se, al momento, e' difficile prevederne l'arrivo. Siamo piu' cauti rispetto al mercato e lo eravamo anche a inizio anno, nonostante non avessimo previsto che ci sarebbe stata questa importante guerra commerciale. La nostra opinione e' che, anche se gli Stati Uniti continuassero lungo il percorso di crescita, con tassi in discesa, diversi fattori, quali l'arrivo delle deregolamentazioni annunciate e il ritorno degli 'animal spirit', sarebbero gia' scontati dai mercati.

La selezione e' fondamentale Riteniamo che l'economia possa indebolirsi da qui in avanti e che sia improbabile nel breve termine un ritorno al 'denaro gratuito'. Dovremmo abituarci a un contesto di tassi piu' elevati, un periodo che potrebbe protrarsi piu' a lungo del previsto. Se entriamo in una fase negativa del ciclo economico, il rischio e' di rimare indietro e allora assisteremmo a tagli dei tassi da parte della Fed. In un simile contesto, sara' fondamentale, come anticipato, la selettivita' e la cautela da parte degli investitori.

L'opportunita' nell'IA ed energia Noi continuiamo a credere nella rivoluzione dell'intelligenza artificiale che avra' un tasso di crescita annuale composto (CAGR) superiore al 30%. A livello globale, ma anche negli USA, c'e' carenza di energia per sostenerla. Quindi, pensiamo che ci siano enormi opportunita' di creare ricchezza nei mercati azionari allocando il capitale su temi quali l'intelligenza artificiale e l'energia. Pensiamo solo che nel breve termine dovremo affrontare una forte volatilita'.

Privat credit: focus su rescue finance A livello aziendale, vediamo opportunita' un po' ovunque, sia in ambito obbligazionario sia azionario, e anche sui private market. Ci saranno opportunita' ancora maggiori in futuro e per queste ragioni abbiamo incrementato la nostra riserva di liquidita'. Nel private credit il settore piu' redditizio, in questo momento, ci sembra essere quello della rescue finance, in particolare le aziende indebitate uscite dal Covid con l'aspettativa che i tassi sarebbero rimasti a zero per sempre. Una condizione che, ovviamente, non si e' avverata.

Anche in assenza di recessione, queste imprese resteranno sotto pressione. Se a questo, si aggiunge un po' di debolezza economica, si vedono effettivamente enormi opportunita' nel settore dei salvataggi d'impresa, dove e' possibile ottenere un coupon elevato, con la possibilita' di diventare azionisti di quelle societa'.

Nel private equity siamo ormai al quarto anno senza distribuzioni e c'e' molta frustrazione al riguardo tra gli investitori. E' un fattore che deve essere monitorato nel settore, tanto che sul mercato secondario stiamo gia' riscontrando alcune difficolta' a mantenere i prezzi agli attuali livelli. I gestori di private equity dovranno decidere quali societa' sostenere e quali no e, pertanto, e' probabile che inizieremo a vedere sul mercato valutazioni inferiori a quelle attuali. Questo potrebbe essere un catalizzatore molto interessante per i mercati pubblici e privati.

*Chief Executive Officer, TCW "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 01-06-25 13:55:34 (0270) 5 NNNN