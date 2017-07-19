T. Rowe Price: Cina, ecco come i tagli alla capacita' produttiva potrebbero impattare - PAROLA AL MERCATO

di Arif Husain* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 gen - Negli ultimi anni la Cina ha esportato disinflazione derivante dalla crescita della capacita' produttiva orientata alle esportazioni per attenuare il proprio rallentamento interno.

Cio' ha aiutato le banche centrali di tutto il mondo a evitare un aumento ancora piu' marcato dell'inflazione.

Il governo cinese ha annunciato una serie di misure di consolidamento della capacita' produttiva, denominate strategia 'anti-involuzione' per frenare le perdite delle aziende in diversi settori. C'e' chi sostiene che la riduzione della capacita' di esportazione della Cina potrebbe essere uno dei fattori macroeconomici piu' importanti a influenzare i mercati nei prossimi anni. Molti fattori macroeconomici influenzano i fattori inflazionistici e disinflazionistici in tutto il mondo. E le forze disinflazionistiche piu' deboli provenienti dalla Cina non si tradurranno necessariamente in un aumento dell'inflazione altrove.

Nel complesso, tuttavia, i rischi inflazionistici a lungo e breve termine abbondano, il che dovrebbe in ultima analisi contribuire a far aumentare i rendimenti dei titoli di Stato dei mercati sviluppati. Sebbene la politica commerciale si sia dimostrata altamente mutevole, i dazi Usa hanno dato il via a guerre commerciali che sono effettivamente inflazionistiche.

Le dinamiche demografiche in molti mercati sviluppati comportano una contrazione della forza lavoro, che dovrebbe anche spingere al rialzo il costo del lavoro. Questi fattori sono piu' acuti negli Stati Uniti, dove l'immigrazione limitata sta restringendo ancora di piu' l'offerta di manodopera.

Con l'insediamento del nuovo presidente della Fed a maggio, la banca centrale potrebbe diventare piu' sensibile alle pressioni politiche volte ad abbassare i tassi, nonostante l'inflazione sia costantemente superiore all'obiettivo del 2% fissato dalla Fed stessa. In questo contesto, la minore disinflazione delle esportazioni cinesi sembra destinata a sostenere una lunga serie di impulsi inflazionistici, un fattore che il consenso di mercato continua a sottovalutare.

*Head of Global Fixed Income e CIO, T. Rowe Price

