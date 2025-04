Symphonia SGR: i dazi di Trump, tutte le conseguenze - PAROLA AL MERCATO

di Alessandro Vitaloni* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 apr - La politica dei dazi di Trump ha come conseguenza una revisione al ribasso della crescita economica USA e crescenti aspettative di tagli dei tassi da parte della FED (sono scontati ormai 4 tagli nel 2025). Un significativo rallentamento economico americano e tagli dei tassi da parte della FED avra' ancora un effetto negativo sul dollaro verso l'euro.

Se l'EU rispondera' ai dazi con l'implementazione di altri dazi, aumenteranno le aspettative di riduzione della crescita economica anche nell'area euro, con la BCE costretta a tagliare maggiormente i tassi. Uno scenario di questo tipo potrebbe stemperare l'apprezzamento dell'euro verso il dollaro. Un altro elemento da considerare sul cambio euro vs dollaro e' la necessita' per il governo USA di rifinanziare il proprio debito nel corso del 2025 che e' in mano a investitori esteri per una percentuale significativa. Un eccessivo deprezzamento del dollaro, unito a elevata volatilita', potrebbe rappresentare un problema, quindi sara' cruciale per il governo USA stabilizzare il cambio su certi livelli per evitare troppa volatilita' e poter rifinanziare il debito domestico.

Per quanto riguarda le conseguenze su valute di altri paesi, c'e' da dire che i dazi colpiranno quasi tutti i principali paesi come Cina e Giappone. Il dollaro rimarra' debole in generale non solo contro l'euro, ma anche contro altre valute mondiali proprio perche', come descritto in precedenza, e' piu' una storia di debolezza del dollaro dovuto alle decisioni di politica economica del governo USA che una storia di forza di altre valute.

*Senior Portfolio Manager di Symphonia SGR.

"Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

