Schroders: ecco perche' non e' ancora l'ora di preoccuparsi per l'economia USA - PAROLA AL MERCATO

di James Bilson * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 ago - La situazione del mercato del lavoro statunitense e' attentamente monitorata dalla Federal Reserve e dai mercati globali. Nelle ultime settimane si e' assistito a una significativa rivalutazione della sua salute a seguito dei dati piu' deboli sull'occupazione negli Stati Uniti a luglio, accompagnati da revisioni al ribasso anche delle stime di maggio e giugno.

Tenendo conto di cio', abbiamo ridotto al 10% la probabilita' di uno scenario di no-landing e aumentato al 20% quella di un potenziale atterraggio duro (hard landing).

Tuttavia, nonostante lo spostamento dei rischi al ribasso, il nostro scenario di base rimane quello di un contesto favorevole e di un atterraggio morbido come esito piu' probabile nel medio termine.

Lievi variazioni nella probabilita' di un atterraggio morbido: maggiori rischi al ribasso Continuiamo a ritenere che l'economia statunitense se la stia cavando, con una crescita positiva anche se non particolarmente forte. Riteniamo che da questo punto in poi sia piu' probabile una stabilizzazione piuttosto che un proseguimento della dinamica al ribasso: i dazi stanno influenzando la crescita, ma non la stanno facendo crollare, e i consumatori sembrano accettare con serenita' i prezzi piu' elevati. L'incertezza, il principale 'nemico delle assunzioni', sta diminuendo. Pertanto, al momento non siamo preoccupati per una potenziale recessione negli Stati Uniti.

Tuttavia, i dati piu' deboli sul mercato del lavoro statunitense, con un rallentamento della crescita dell'occupazione e una contrazione del numero di settori che continuano a creare posti di lavoro, suggeriscono una maggiore vulnerabilita' dell'economia. Cio' influira' sulla disponibilita' della Fed ad allentare piu' rapidamente la politica monetaria. Non vediamo giustificazioni per un taglio piu' consistente di 50 punti base a settembre, ma ora la Fed ha margine per ridurre i tassi piu' rapidamente di quanto avrebbe potuto fare altrimenti.

Le prospettive per le obbligazioni a piu' lunga scadenza negli Stati Uniti sono tuttavia meno positive, alla luce dei timori per la dinamica fiscale statunitense e per l'indipendenza della Fed.

In Europa, il contesto economico continua la sua traiettoria di miglioramento al diminuire dell'incertezza relativa ai dazi, e la Banca Centrale Europea (Bce) ha chiarito che non sono previsti ulteriori tagli dei tassi d'interesse.

Condividiamo pienamente questa valutazione e riteniamo che il segnale lanciato dalla presidente della Bce Christine Lagarde rappresenti un passo importante per le prospettive economiche europee. Cio' suggerisce una posizione sottopesata nei titoli obbligazionari europei, soprattutto alla luce del potenziale impatto dell'aumento dei livelli di emissione a seguito dell'annuncio della Germania, all'inizio di quest'anno, di un passaggio a un approccio basato su una maggiore spesa fiscale.

Manteniamo una visione piu' neutrale sul Regno Unito. I commenti piu' restrittivi della Banca d'Inghilterra nell'ultima riunione e la resilienza delle prospettive di crescita del Regno Unito ci inducono a ritenere che non vi siano motivi per un andamento positivo dei Gilt nel breve termine.

