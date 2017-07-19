Sanita': gli avvenimenti di LUNEDI' 20 ottobre
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Ivrea (To): da oggi sino al 22 ottobre 'Curiosity Cube', innovativo laboratorio scientifico mobile di Merck alimentato a energia solare. Piazza Ottinetti.
- Roma: si apre il VII Workshop Internazionale di Oncologia Traslazionale 'Regina Elena: Strategie globali contro la resistenza ai farmaci'. Presso il Centro Congressi Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, via Elio Chianesi 53. I lavori terminano domani.
- Milano: conferenza stampa di anticipazione del 66esimo Congresso Nazionale della Societa' Italiana di Nefrologia.
Ore 12,00. Presso l'IH Hotel di Milano Centrale.
- Roma: si apre l'evento, organizzato da Federsanita' in occasione del suo trentennale, in cui si confrontano istituzioni, professionisti e amministratori locali per il futuro delle politiche di integrazione sociosanitaria. Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Orazio Schillaci, ministro della Salute; Gaetano Manfredi, presidente Anci; Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio; Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilita'. Presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia. L'evento si conclude domani.
