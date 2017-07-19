Pimco: perche' gli aumenti di produttivita' negli Stati Uniti non raggiungono piu' i lavoratori - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - In altre parole, le aziende leader di oggi fanno ampio ricorso al capitale immateriale - software, proprieta' intellettuale, dati, algoritmi, valore del marchio - che puo' essere ampliato con un impiego minimo di manodopera aggiuntiva. Cio' sposta strutturalmente il reddito verso il capitale. I beni immateriali generano rendimenti elevati e tendono ad ampliare i vantaggi competitivi. Inoltre riducono il contributo marginale della manodopera alla produzione, anche quando il numero dei dipendenti aumenta. I beni immateriali aumentano la concentrazione, indebolendo la trasmissione dei salari.

Questa crescita inarrestabile del capitale immateriale aiuta a spiegare perche' anche i mercati del lavoro statunitensi, storicamente forti nel periodo post-pandemia 2021-2022, non abbiano registrato aumenti sostenuti della quota salariale.

Anche l'ulteriore digitalizzazione forzata del settore dei servizi dovuta al distanziamento sociale legato alla pandemia, insieme al persistere di modalita' di lavoro flessibili (ad esempio il lavoro da casa), ha probabilmente contribuito al recente calo della quota del lavoro.

Prospettive future: l'intelligenza artificiale e le politiche potrebbero incidere ulteriormente sulla quota del lavoro Le prospettive per la quota di lavoro non sono rosee. In effetti, ulteriori cali non dovrebbero sorprendere, considerando gli incentivi fiscali, la politica commerciale e le trasformazioni tecnologiche. Le grandi imprese relativamente ad alta intensita' di capitale hanno ora un forte incentivo fiscale a investire in tecnologie che consentono di risparmiare sui costi del lavoro.

L'intelligenza artificiale rimane un sostituto relativamente economico e implementabile per molte attivita' attualmente svolte dagli esseri umani. Inoltre, non vi sono prove evidenti che le catene di approvvigionamento manifatturiere ad alta intensita' di manodopera stiano tornando negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti si stanno specializzando sempre piu' in settori ad alta intensita' di capitale, come i semiconduttori, le infrastrutture cloud e l'intelligenza artificiale, che generano output con un fabbisogno marginale di manodopera.

Contesto economico piu' ampio Perche' e' importante? Una quota di lavoro piu' bassa ha importanti implicazioni per la domanda aggregata, l'inflazione e la sensibilita' dell'economia alle oscillazioni dei mercati finanziari, oltre a conseguenze politiche. Il calo della quota del lavoro potrebbe rendere l'economia piu' volatile e sensibile alle variazioni dei prezzi degli asset, dove gli shock negativi di ricchezza si trasmettono piu' rapidamente all'attivita' reale. Infatti, il rovescio della medaglia della perdita di quota del lavoro e' l'aumento della quota del capitale. Recentemente, questi aumenti hanno sostenuto la redditivita' delle imprese e la performance azionaria, creando a sua volta maggiore ricchezza per chi possiede azioni. Questi aumenti di ricchezza, a loro volta, sembrano aver sostenuto i consumi aggregati, nonostante il calo della crescita del reddito reale.

Tuttavia, storicamente, le famiglie con redditi piu' elevati e benestanti tendono ad avere una propensione marginale al consumo piu' bassa, sollevando interrogativi sulla sostenibilita' di un consumo reale resiliente. Infatti, con l'ulteriore spostamento della distribuzione del reddito, la crescita dei consumi rischia di diventare piu' fragile e piu' dipendente dai prezzi degli asset, dal credito o dal sostegno fiscale.

Oltre a creare fragilita' economiche, il calo della quota del lavoro ha implicazioni potenzialmente accomodanti per la politica monetaria. Gli aumenti di produttivita' che non vanno a beneficio dei lavoratori tendono ad essere disinflazionistici, poiche' riducono i costi unitari del lavoro, il che dovrebbe alla fine influire sulla dinamica dei prezzi. In termini matematici, l'inflazione dei salari nominali dovrebbe essere pari all'inflazione dei prezzi + gli aumenti di produttivita' + le variazioni della quota del lavoro nel reddito. Il fatto che la quota del lavoro sia diminuita significa che i salari nominali non hanno tenuto il passo con la crescita della produttivita' e l'inflazione. In altre parole, i lavoratori non sono stati in grado di ottenere i guadagni reali generati dalla loro maggiore produttivita' (e da quella legata all'intelligenza artificiale), riducendo le pressioni sui costi aziendali.

L'aumento dei rischi per la stabilita' finanziaria e' anche un potenziale effetto collaterale di queste tendenze macroeconomiche, compresa la diffusione dell'intelligenza artificiale. Le valutazioni azionarie statunitensi appaiono elevate e l'esperienza passata ci ricorda che i cicli di boom e recessione degli investimenti hanno tendenzialmente coinciso con la proliferazione di nuove tecnologie di uso generale. Una politica eccessivamente accomodante da parte della Fed potrebbe aggravare il potenziale di sovrainvestimento e gli squilibri economici. Infine, il calo persistente della quota del lavoro ha storicamente coinciso con cambiamenti nelle politiche pubbliche, tra cui politiche protezionistiche o interventiste e crescenti pressioni populiste. I cicli politici rischiano di diventare piu' volatili.

Implicazioni per gli investimenti Queste macro tendenze suggeriscono che gli investitori dovrebbero prepararsi a una maggiore volatilita' economica e politica. In questo contesto, i titoli a reddito fisso di alta qualita' continuano a offrire rendimenti interessanti, flessibilita' e diversificazione globale in un periodo in cui le valutazioni azionarie sono elevate e gli spread creditizi ridotti.

