Pictet WM: Usa, preoccupazioni per il mercato del lavoro - PAROLA AL MERCATO

di Ce'sar Pe'rez Ruiz * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 ago - L'aumento del tasso di disoccupazione negli Stati Uniti e la marcata revisione al ribasso del numero degli occupati hanno creato timori nei mercati alla fine della scorsa settimana, facendo scendere bruscamente i tassi degli US Treasury. La revisione al ribasso per un totale di 258 mila unita' a maggio e giugno ha lasciato la crescita media a 3 mesi del numero degli occupati ad appena 35 mila unita', alimentando le preoccupazioni sullo stato di salute della piu' grande economia mondiale. Con un'altra doccia fredda per i mercati, gli Stati Uniti hanno annunciato dazi al 25% per l'India, al 35% per il Canada, al 39% per la Svizzera e al 50% per il Brasile. Il Messico ha ottenuto altri 90 giorni per negoziare. Gli annunci dei dazi e la debolezza dei dati sull'occupazione hanno pesato sulle azioni e l'S&P 500[i] ha perso il 2,3% (in USD) in settimana. Il tasso degli US Treasury a 10 anni e' diminuito di 17 punti base al 4,21%. I dati sul mercato del lavoro sono arrivati dopo che la Federal Reserve aveva lasciato i tassi d'interesse invariata, con il presidente Powell preoccupato per il fatto che i licenziamenti presso il Bureau of Labor Statistics possano avere un impatto sulla qualita' dei dati economici, aggiungendo che intende condurre la politica monetaria in modo efficiente. Accentuando le tensioni dei mercati, Trump ha detto che avrebbe dato altri 10 giorni alla Russia per raggiungere una tregua con l'Ucraina e ha ordinato il riposizionamento di sommergibili nucleari statunitensi dopo le dichiarazioni dell'ex presidente russo Medvedev. Di conseguenza il petrolio ha registrato un rally. OPEC+ ha deciso nel weekend di aumentare l'estrazione di petrolio di 547 barili al giorno per settembre - nell'ambito del suo programma di graduale rientro dei suoi tagli precedenti.

Questo, se dovesse concretizzarsi, porrebbe un cap sui prezzi.

Questa settimana segna il completamento della maggior parte della stagione degli utili. Due terzi delle imprese dell'S&P 500 hanno gia' pubblicato le trimestrali e i risultati sono stati migliori del previsto, in particolare nel settore tecnologico. Nei mercati vi e' stata una rotazione guidata dagli investitori retail, con un rimbalzo delle imprese non redditizie e di bassa qualita' rispetto a giugno. Considerato il rallentamento dell'economia globale, siamo sottopesati sulle azioni statunitensi e globali, ma crediamo nella validita' di mantenere opzionalita' sulle azioni tecnologiche statunitensi. Prima della scadenza del 1 agosto per i dazi, Trump ha detto che la decisione del Canada di riconoscere lo stato della Palestina avrebbe reso difficile raggiungere un accordo e, nel contempo, ha colpito l'India con una penalita' aggiuntiva per avere acquistato petrolio russo - motivazioni che in entrambi i casi hanno dimostrato che le politiche estere giocano un ruolo nella definizione delle aliquote dei dazi. Ci piace l'oro come protezione contro il rischio geopolitico. Prevediamo ulteriori negoziati sui dazi, che estendono l'incertezza sebbene lo scenario peggiore sia stato evitato. Le transazioni nel settore societario sono in aumento supportando la nostra convinzione che gli investitori devono rimanere pazienti sull'attivita' di M&A globale.

