Pictet AM: divergenze macro e rischi inflazionistici - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 lug - La posizione della Fed Nonostante le pressioni politiche per un allentamento monetario, il governatore della Fed Jerome Powell ha mantenuto una postura prudente, confortato anche dalle ultime revisioni delle stime macroeconomiche: a giugno sono state riviste al rialzo le previsioni di inflazione - dal 2,7% al 3% - e al ribasso quelle sulla crescita, da 1,7% a 1,4%. E' importante ricordare che il mandato della Fed, oltre alla stabilita' dei prezzi, contempla anche il pieno impiego, ma non la crescita del PIL. Pertanto, anche in presenza di una crescita piu' bassa, se il mercato del lavoro continuera' a rimanere solido - la disoccupazione e' oggi al 4,1% - la Fed non sara' tenuta a intervenire. Dall'altra parte, il mercato continua oggi a scontare diversi tagli ai tassi, soprattutto per l'anno prossimo, mettendosi in contrasto con la visione della banca centrale, che prevede soltanto due tagli nel corso del 2025.

Tassi a lungo termine e strategie fiscali Per quanto riguarda i tassi, sulla parte lunga della curva osserviamo dinamiche interessanti. Dopo i timori per la sostenibilita' del debito pubblico, causati da una perdita di fiducia nei titoli di Stato all'indomani del Liberation day, l'amministrazione Usa, anche per evitare pressioni sui tassi a lunga, sta limitando le emissioni di bond a lunga scadenza, privilegiando quelle a breve. Non si tratta di un regime ufficiale di controllo dei rendimenti (come avviene in Giappone) ma una sorta di 'yield control soft', per evitare un irripidimento indesiderato della curva dei tassi.

Preferenza per Europa e Mercati Emergenti In ottica allocativa, il quadro delineato suggerisce un atteggiamento piu' prudente sugli Usa, sia lato equity che fixed income. La crescita potrebbe deludere, mentre l'inflazione potrebbe sorprendere al rialzo - scenario poco favorevole per duration lunghe e per i settori piu' sensibili ai costi dei fattori produttivi. Il tasso di cambio debole, sebbene 'desiderato' dall'amministrazione americana, crea distorsioni nel pricing relativo tra asset statunitensi e quelli del resto del mondo, e potrebbe preludere a un ulteriore deprezzamento della valuta USA. In questo scenario, Europa e Paesi Emergenti potrebbero beneficiare di un riprezzamento. A livello strategico, le nostre preferenze sono orientate verso la duration europea rispetto a quella americana, principalmente per la minore volatilita' e per motivi di valutazione. Inoltre, la svalutazione del dollaro ha fatto aumentare il costo di copertura (cost of hedging).

Di conseguenza, investire in asset americani e' oggi meno conveniente sia per il rischio cambio che per il costo stesso dell'hedging.

L'apparente fase 'Goldilocks' in cui sembrano trovarsi i mercati rischia di essere frutto di una narrativa eccessivamente ottimistica. Le frizioni strutturali - soprattutto commerciali - sono tutt'altro che risolte. Se il ciclo macroeconomico americano sta per invertirsi, il rischio non e' tanto una recessione immediata, quanto il passaggio a un regime caratterizzato da stagnazione inflazionistica, con tutte le implicazioni che questo comporta in termini di politica monetaria e posizionamento di portafoglio. In conclusione, si profila un contesto dove prevale ancora una visione prudente, soprattutto per quanto riguarda la parte breve della curva e le asset class statunitensi, penalizzate da incertezza politica, valutazioni tirate e cambio meno favorevole. Al contrario, l'Europa e gli Emergenti sembrano oggi piu' interessanti, sia per ragioni relative di valutazione, sia per la possibilita' di beneficiare di un dollaro meno forte e di una politica monetaria piu' espansiva.

*Head of Multi Asset Euro di Pictet Asset Management "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

