            Notizie Radiocor

            Nestle': punta sulla Ai, conclusa prima fase di aggiornamento digitale

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ott - Nestle' ha completato la prima parte di un importante aggiornamento del suo core digitale globale, con il piu' grande aggiornamento SAP mai effettuato al mondo. Lo fa sapere l'azienda, parlando di 'una pietra miliare nella trasformazione digitale, che rafforza la capacita' dell'azienda di guidare la crescita migliorando l'efficienza operativa e la reattivita' all'evoluzione delle tendenze dei consumatori. Inoltre, liberera' risorse da investire nei marchi globali iconici di Nestle''.

            L'aggiornamento di Nestle' alla tecnologia SAP di nuova generazione consentira' l'implementazione dell'intelligenza artificiale su larga scala per ottenere insight migliori, nonche' l'automazione e il miglioramento dei processi in tutte le operazioni aziendali.

            sma

            (RADIOCOR) 23-10-25 11:04:13 (0278)FOOD 5 NNNN

              


