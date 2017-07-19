Mps: sciopero nelle filiali in Sardegna, per sindacati adesione 'massiccia'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 mag - Sciopero oggi nelle filiali del Monte dei Paschi in Sardegna con un'adesione che la Fisac in una nota definisce "massiccia".

La protesta, alla quale ha aderito anche il sindacato First Cisl, e' motivata con una carenza di organico strutturale e carichi di lavoro "insostenibili" nell'Isola. Negli ultimi tre anni, denuncia un volantino della Fisac, in Sardegna il personale di Mps e' stato drasticamente ridotto del 25% creando "pressioni quotidiane sempre piu' pesanti e condizioni operative che espongono il personale a rischi inaccettabili anche sotto il profilo legale e disciplinare".

Di fronte a questa situazione, il sindacato ha cercato responsabilmente ogni possibile strada di confronto per individuare soluzioni condivise ma la banca ha scelto la chiusura, rifiutando perfino il tentativo di conciliazione attivato presso Abi e interrompendo ogni spazio di dialogo.

red-Ggz

(RADIOCOR) 11-05-26 19:31:10 (0624) 5 NNNN