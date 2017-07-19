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            Stadio Roma: Gualtieri, "Avvio conferenza dei servizi passaggio fondamentale"

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 giu - "L'avvio della Conferenza dei Servizi rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro Stadio della Roma a Pietralata e per il percorso che portera' la citta' a dotarsi di una nuova infrastruttura sportiva moderna e sostenibile e pienamente integrata con il territorio. E' il frutto del serio lavoro svolto dall'Amministrazione in questi anni con un doppio passaggio in Assemblea Capitolina che ha consentito di definire e consolidare l'interesse pubblico dell'opera.

            Continueremo a lavorare insieme a tutte le istituzioni coinvolte per garantire tempi certi, massima trasparenza e rigorose valutazioni con l'obiettivo di cogliere le opportunita' legate agli Europei del 2032 e di realizzare un'opera strategica per tutta la Capitale". Cosi' in una nota il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

            com-amm.

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