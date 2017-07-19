Ex-Ilva: sindacati, non ci sono piu' risorse, rinnovata richiesta tavolo a Chigi

Rischio "zero liquidita'" in autunno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 giu - Al termine dell'incontro al Mimit, presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, sulla vertenza ex-Ilva, i sindacati segnalano l'assenza di novita' sul fronte delle risorse.

"L'unica cosa certa che oggi ci ha detto il Mimit e' che finite queste risorse non ce ne saranno piu'", ha detto Francesco Brigati, segretario generale Fiom-Cgil Taranto, ricordando che alla domanda su cosa succedera' una volta esaurite le risorse "non c'e' stata risposta da parte del ministro". Per Francesco Rizzo, di Usb nazionale, il rischio e' quello di arrivare a "zero liquidita'" entro l'autunno: "Sono stati autorizzati 349 milioni, 250 sono gia' stati spesi, e non ci sara' nessuna possibilita' di aumentare quel prestito". Rizzo ha anche segnalato ulteriori 200 esuberi negli appalti a Taranto, per un totale di 600 posti persi da inizio anno. Vito Pastore, segreteria Uilm Taranto, ha ribadito la richiesta di un tavolo a Palazzo Chigi, "l'unico tavolo dove si deve discutere per il futuro dello stabilimento di Taranto", ha detto annunciando "una convocazione in Regione per il 17 giugno". Biagio Prisciano, segretario generale Fim-Cisl Taranto Brindisi, ha ricordato che "l'ultimo incontro che abbiamo fatto a Palazzo Chigi risale al 5 marzo, oggi e' il 15 giugno: non si puo' tenere una vertenza di questa portata in attesa di essere convocati".

liv

(RADIOCOR) 15-06-26 20:12:13 (0700) 5 NNNN