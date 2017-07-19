Mondo Tv: vende 800mila azioni proprie
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - Mondo Tv, player nella produzione e distribuzione di contenuti animati, ha concluso ieri la vendita complessiva di 800.000 azioni ordinarie proprie, rientrate nella disponibilita' della societa' a seguito della chiusura del prestito precedentemente attivato a favore della societa' Clg Capital.
L'operazione di prestito titoli a favore di Clg, ricorda la nota, era finalizzata a supportare operazioni di investimento e/o rafforzamento della struttura finanziaria della societa'. Le operazioni di vendita, effettuate sul Mercato Telematico Azionario il 28 agosto scorso con regolamento previsto per il primo settembre 2025, si sono articolate in quattro transazioni: 99.500 azioni al prezzo unitario di 0,0670182 euro; 100.500 azioni al prezzo unitario di 0,0690000 euro; 300.000 azioni al prezzo unitario di 0,0675230 euro; 300.000 azioni al prezzo unitario di 0,0681956 euro. Il controvalore complessivo lordo delle operazioni e' pari a circa 54.207 euro. A seguito di tali operazioni, la societa' annulla la propria partecipazione in azioni proprie.
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Mondo Tv
|0,0668
|+0,60
|17.35.09
|0,0658
|0,0696
|0,0658