Invesco: crescita resiliente e inflazione sotto controllo nel 2026 - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 feb - Riteniamo che una piu' ampia diversificazione tra settori azionari e aree geografiche rappresenti una strategia prudente per mantenere una posizione di sovrappeso sugli asset rischiosi, evitando le aree piu' costose del mercato. Dallo scorso novembre, il nostro spostamento verso titoli value, small e mid-cap si e' rivelato utile per affrontare la volatilita' azionaria di breve termine. Inoltre, una diversificazione tra azioni statunitensi e non statunitensi dovrebbe beneficiare della prevista svalutazione del dollaro USA, favorita dal restringimento dei differenziali di rendimento man mano che la Federal Reserve continua a ridurre i tassi di interesse.

Posizionamento in termini di investimento Nessun cambiamento nel nostro modello di allocazione tattica globale. Manteniamo il rischio complessivo sopra il benchmark, con moderato sovrappeso in azioni rispetto al reddito fisso, orientamento verso titoli value e small/mid-cap, ed esposizione regionale in linea con il benchmark. Nel reddito fisso, moderato sovrappeso sul rischio di credito e duration neutrale. In particolare: Sul fronte azionario, manteniamo un sovrappeso nei settori ciclici, titoli value e small/midcap, poiche' queste aree presentano maggiore leva operativa e tendono a sovraperformare durante le riprese cicliche. Favoriamo quindi settori come finanziari, industriali, materiali ed energia, a scapito di sanita', beni di consumo primari, utility e tecnologia. Manteniamo una composizione regionale in linea con il benchmark, dato il mix di segnali tra i principali driver di performance relativa tra azioni USA, sviluppati ex-USA ed emergenti. Da un lato, il momentum degli utili USA resta superiore; dall'altro, la prevista svalutazione del dollaro e le sorprese positive sulla crescita globale favoriscono i mercati internazionali. Pertanto, non esprimiamo al momento view attive sulle esposizioni regionali.

Nel reddito fisso, manteniamo un moderato sovrappeso sul credito; tuttavia, con spread vicini ai minimi storici, l'attrattiva del credito rischioso si limita alla possibilita' di ottenere rendimenti superiori rispetto all'investment grade e ai titoli governativi, in un contesto di crescita in miglioramento e inflazione stabile. Cerchiamo quindi diversificazione tra high yield, leveraged loans e debito emergente in dollari, sottopesando il credito investment grade e il reddito fisso sovrano. La nostra view ribassista sul dollaro USA favorisce inoltre il debito locale dei mercati emergenti e il reddito fisso globale senza copertura valutaria rispetto al reddito fisso americano core.

Manteniamo un sovrappeso sui TIPS rispetto ai Treasury nominali, in seguito alla transizione verso un regime di ripresa storicamente associato a un ampliamento delle breakeven inflation.

Nei mercati valutari continuiamo a mantenere un sottopeso sul dollaro USA, guidato dal restringimento dei differenziali di rendimento rispetto al resto del mondo e dalle sorprese positive nei dati economici fuori dagli Stati Uniti. Nei mercati sviluppati favoriamo euro, sterlina britannica, corona norvegese, dollaro australiano e yen giapponese rispetto a franco svizzero, dollaro canadese, corona svedese e dollaro di Singapore. Nei mercati emergenti privilegiamo valute ad alto rendimento con valutazioni interessanti come peso colombiano, real brasiliano, rupia indiana e rupia indonesiana rispetto a valute a basso rendimento e piu' costose come won coreano, peso filippino, baht thailandese e renminbi cinese.

*CFA - Analyst, Investment Research, Invesco "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 08-02-26 15:28:08 (0324) 5 NNNN