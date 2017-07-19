Inps: nel 2024 contributi versati da imprese salgono del 6% a 171,3 mld -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 nov - I dati dell'Inps confermano la centralita' delle attivita' manifatturiere, con 3.783.000 posizioni, pari al 24% del totale. Seguono il 'Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli', con circa 2.341.000 posizioni e il settore 'Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese', con 1.648.000 posizioni, indicatori chiari di dove si concentra oggi il motore dell'occupazione. Sul piano territoriale la Lombardia mantiene la leadership sia per numero di imprese sia per contributi versati, seguita da Lazio e Veneto. Basilicata, Molise e Valle d'Aosta restano le aree con la minore densita' imprenditoriale.

Le micro e piccole imprese continuano a rappresentare la quasi totalita' del tessuto produttivo, oltre il 92%, pur occupando solo il 32% dei lavoratori; mentre il restante 68% dell'occupazione si concentra nel 7,7% di imprese piu' strutturate. Anche nella distribuzione delle imprese per settore, il commercio resta il comparto piu' rappresentato, seguito da alloggio e ristorazione e dalle attivita' manifatturiere.

'Questi numeri raccontano un Paese che in un contesto di transizione mostra segnali incoraggianti, un sistema produttivo che reagisce a sostegno di un impianto previdenziale che resta solido', commenta nella nota il Presidente Inps, Gabriele Fava.

