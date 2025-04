Ig Italia: Bce, taglio dei tassi necessario per scelte di Washington - PAROLA AL MERCATO

di Filippo Diodovich * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 apr - Dopo la riunione di marzo, sembrava che la Bce fosse pronta a prendersi una pausa per monitorare l'andamento delle variabili macroeconomiche e capire come pianificare la strategia monetaria. Tuttavia, dal celebre Liberation Day del 2 aprile, il mondo e' totalmente cambiato, obbligando la BCE a essere flessibile e a rivedere le proprie scelte. Le forti tensioni commerciali e il marcato apprezzamento dell'euro hanno inevitabilmente aumentato le aspettative per un nuovo taglio dei tassi d'interesse da parte della BCE.

Il Liberation Day ha rivoluzionato il mondo L'annuncio dei nuovi dazi americani contro l'Unione Europea ha riportato in primo piano i rischi per la crescita dell'Eurozona. A questo si e' aggiunto il forte apprezzamento dell'euro sui mercati valutari e il calo dei prezzi energetici, entrambi elementi che alimentano le pressioni disinflazionistiche. In questo contesto, la BCE appare costretta a proseguire il ciclo di riduzione del costo del denaro, con un probabile taglio da 25 punti base portando il tasso sui depositi al 2,25%.

Un taglio necessario per fronteggiare i dazi La decisione di un taglio dei tassi di interesse da parte della BCE e' a nostro avviso una mossa per stabilizzare i mercati soprattutto valutari e impedire un eccessivo apprezzamento dell'euro che amplificherebbe i danni dei dazi sull'economia europea. La riduzione dei tassi non comporta rischi eccessivi ed evita anche di dare l'impressione di un'istituzione passiva di fronte all'inasprirsi dello scenario macroeconomico. Lasciare i tassi fermi rischierebbe infatti di rafforzare ulteriormente l'euro.

Lo scenario piu' probabile? A nostro avviso la Bce ridurra' i tassi sui depositi di 25 bps dal 2,50% al 2,25%, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale dal 2,65% al 2,40% e il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale dal 2,90% al 2,65% Possibilita' di un taglio da 50 bps? Nonostante le smentite di qualche governatore della BCE crediamo che possa essere sul tavolo anche la possibilita' di un taglio di 50 bps. Tenendo conto che il Consiglio Direttivo deve trovare un compromesso tra le varie view dei membri lo scenario preferito sara' quello di una riduzione del costo di 25 basis points.

Quali saranno i toni della Lagarde? Crediamo che i toni della comunicazione del presidente Christine Lagarde possano esssere molto cauti, mantenendo il posizionamennto che vigila sui dati macro, in modo da lasciare aperte molte possibilita' anche quella di ulteriori tagli di interesse in caso di peggioramento del contesto economico.

Cosa scontano i mercati? I mercati scontano un taglio di 25 bps e ulteriori 2 riduzioni del costo del denaro nel 2025.

Quali sono le aspettative di IG? Le nostre aspettative sono per una BCE molto espansiva in politica monetaria per fronteggiare gli effetti dannosi delle politiche commerciali lanciate dall'amministrazione statunitense. La teoria economica insegna che uno strumento efficace per limitare gli effetti di politiche protezionistiche portate avanti da altre aree economiche e' quella di avere una politica monetaria molto accomodante in modo da ridurre gli exchange rates. Crediamo quindi che in caso di assenza di pressioni inflazionistiche e con l'amministrazione Trump rigida nel mantenere i dazi, la BCE potrebbe ridurre il costo del denaro di 100 bps nel corso dell'anno.

Quali aspettative per EUR/USD? Tecnicamente il quadro tecnico dell'EUR/USD e' ampiamente rivolto al rialzo e solamente una BCE ultra-accomodante potrebbe cambiare il trend rialzista. Da un punto di vista grafico nel breve periodo l'eventuale superamento della resistenza a 1,1476 potrebbe gettare le basi per ulteriori rialzi verso 1,15 e 1,1550. Segnali contrari giungeranno solamente con il cedimento del supporto a 1,1264, preludio per un calo a 1,1170, primo dei ritracciamenti di Fibonacci dell''ascesa dai bottom annuali e area di transito dell'EMA12.

* Senior Market Strategist di IG Italia "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 16-04-25 15:06:53 (0481)EURO 5 NNNN