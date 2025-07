Global X: ancora volatilita'? Come approfittarne con le covered call - PAROLA AL MERCATO

di Scott Helfstein * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 lug - Nel 2025 i mercati continuano a concentrarsi sulla volatilita' legata alle tensioni geopolitiche, in particolare quelle che si manifestano attraverso la politica commerciale. Una cosi' forte attenzione non sorprende, considerando l'impatto esteso dei dazi - inclusi quelli attualmente sospesi o solo minacciati - ma rischia di sottovalutare altri fattori che alimentano la volatilita' tra settori e asset class. Si rischia inoltre di mettere da parte altre forme di instabilita' geopolitica, come la recente escalation tra Israele e Iran.

Uno dei fattori da non sottovalutare e' quello della tecnologia. Alcuni scossoni osservati nel primo semestre non avevano nulla a che vedere con il commercio, eppure hanno agitato i mercati e ridisegnato lo scenario globale. Il lancio di DeepSeek a gennaio e il suo rapido sorpasso su ChatGPT in termini di download, ad esempio, hanno evidenziato la velocita' con cui si sta accelerando la corsa globale all'IA. L'arrivo di un nuovo attore ha sollevato interrogativi sulla tenuta nel tempo delle Big Tech statunitensi in questo ambito.

Da allora, il rallentamento della crescita per alcuni grandi operatori del cloud e le tensioni pubbliche tra l'amministrazione Trump e Apple riguardo alla produzione all'estero hanno mantenuto il settore tecnologico sotto i riflettori. Anche Google e Meta con ogni probabilita' restano sotto l'attenzione dell'amministrazione, per motivi non legati alle politiche commerciali.

Un altro elemento e' la rinnovata pressione verso l'alto per quanto riguarda tassi d'interesse. Questo trend e' in parte dovuto alla combinazione tra una Federal Reserve che segnala una neutralita' a breve termine e un'aggressiva manovra fiscale che ha riacceso l'attenzione sulla solidita' del credito dei Treasury a lunga scadenza.

Le fonti di volatilita' quest'anno possono dunque sembrare infinite, ma le strategie azionarie con copertura offrono una possibile soluzione. Le strategie ETF covered call costituiscono infatti un approccio per affrontare le tempeste, mantenendo l'esposizione a indici azionari come l'S&P 500 o il Nasdaq 100, ma vendendo contemporaneamente opzioni call sull'indice stesso.

Con l'aumentare della volatilita', aumentano anche i premi incassati da queste strategie. Tali premi possono contribuire a ridurre la volatilita' complessiva del portafoglio e, se distribuiti, possono anche ridurre la necessita' di ricorrere ad altre soluzioni per generare rendimento, come l'allungamento della duration nell'obbligazionario. In questo modo, le strategie hedged equity potrebbero contribuire a contenere il rischio di tasso in un portafoglio tradizionale 60/40, ed essere utili per gli investitori che desiderano restare esposti al mercato senza subirne completamente le oscillazioni.

* Head of Investment Strategy di Global X "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

