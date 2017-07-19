Dati
            Generali: acquista Swiss Life Network nei servizi per dipendenti, 3 mld premi -2-

            Deal atteso nel primo semestre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 feb - Con una presenza in oltre 130 Paesi e quasi 200 partner di rete, questa alleanza dara' vita a un nuovo leader mondiale nel settore degli employee benefit, fondato, tra le altre cose su partnership locali best-in-class e un'offerta completa che copre tutte le principali linee di business - protezione (vita, invalidita', infortuni, salute) e previdenza. Al termine di un periodo transitorio, la rete adottera' un nuovo brand, che sara' svelato dopo il completamento dell'operazione, previsto nel primo semestre del 2026.

            Secondo Ludovic Bayard, ceo di Generali Employee Benefits, 'la nuova piattaforma rappresenta una tappa fondamentale nel rafforzamento del business employee benefit di Generali e conferma il Gruppo come partner di riferimento numero uno per le multinazionali, le Pmi e i loro dipendenti a livello globale". Antoine Parisi, cep di Generali Care, evidenzia come "l'operazione e' pienamente in linea con le ambizioni del piano 'Lifetime Partner 27: Driving Excellence' e con il nostro impegno a offrire soluzioni Care e i servizi piu' innovativi ai clienti multinazionali di tutto il mondo'.

            Lab-.

            (RADIOCOR) 10-02-26 17:56:33 (0660)ASS 5 NNNN

              
