GAM: L'evoluzione economica della Cina oltre gli stereotipi - PAROLA AL MERCATO

di Jian Shi Cortesi* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - Il mercato azionario cinese e' stato fonte di preoccupazione negli ultimi anni, con una sottoperformance che ha sollevato qualche perplessita'. Mentre i titoli dei giornali spesso attribuiscono questa flessione alla debolezza percepita dell'economia cinese, un'analisi piu' approfondita rivela intriganti disparita' tra la crescita del PIL cinese e i rendimenti del suo mercato azionario. Gli Stati Uniti hanno un tasso di crescita del PIL del 2,5%, l'anno scorso il PIL europeo e' cresciuto di un modesto 0,6%, la Corea ha registrato una crescita del PIL dell'1,4% e la robusta economia indiana ha registrato una notevole crescita del 7,3%. Sorprendentemente, nonostante la Cina abbia registrato una crescita del PIL del 5,2% nello stesso periodo, il suo mercato azionario e' sceso dell'11%. Questa divergenza sfida la convinzione comune che i rendimenti dei mercati azionari siano direttamente correlati alla crescita economica. In particolare, gli altri principali mercati sopra citati hanno ottenuto rendimenti superiori al 20%, lasciando la Cina come un'eccezione.

Spostamenti della produzione: una storia di adattamento e di evoluzione dell'economia Il panorama manifatturiero globale ha subito cambiamenti significativi, con un crescente numero di aziende che spostano i propri impianti di produzione fuori dalla Cina.

Questo fenomeno, spesso parte di una tendenza piu' ampia denominata "decoupling", solleva interrogativi sul suo impatto sull'economia cinese. Analizziamo questo aspetto attraverso la lente della produzione di scarpe di Nike.

Negli anni '60 e '70, le scarpe Nike venivano prodotte in Giappone e vendute negli Stati Uniti. All'epoca, il Giappone si stava ancora riprendendo dalla Seconda Guerra Mondiale e offriva manodopera a basso costo. Tuttavia, all'alba degli anni '80, i costi di produzione in Giappone aumentarono, inducendo a rivolgersi a Taiwan. Taiwan ha sfruttato la sua forza lavoro qualificata e i suoi vantaggi in termini di costi. Tuttavia, poiche' anche i costi di produzione di Taiwan sono aumentati, il testimone e' passato alla Cina.

L'etichetta "Made in China" e' diventata sinonimo di convenienza ed efficienza. Ma i costi di produzione della Cina sono aumentati nell'ultimo decennio, portando gli impianti di produzione di scarpe a migrare dalla Cina, anche se rimangono di proprieta' cinese. Le nuove destinazioni? Il sud-est asiatico e l'Africa.

Quando la produzione di scarpe e' uscita dal Giappone, il Giappone ha subito un crollo? No affatto: il Giappone imbocco' la strada della diversificazione, passando dalla produzione di scarpe a quella di televisori, apparecchiature video, registratori audio e automobili. L'innovazione e la tecnologia divennero il suo forte. Quando l'industria calzaturiera si e' spostata da Taiwan alla Cina, Taiwan ha subito una flessione economica? No, affatto. Taiwan si e' orientata verso l'elettronica di consumo e i semiconduttori.

Si e' adattata, ha prosperato e ha continuato la sua ascesa economica. Oggi, la produzione di scarpe e' migrata dalla Cina al Sud-Est asiatico e all'Africa, ma la Cina, come i suoi predecessori, resiste. Sta spostando l'attenzione su industrie a piu' alto valore aggiunto, tecnologia, innovazione e produzione avanzata.

India contro Cina, chi vincera'? Il perenne dibattito se l'India o la Cina emergeranno come vincitori finali semplifica eccessivamente le intricate dinamiche della crescita economica globale. Gli Stati Uniti hanno avuto un'ascesa senza pregiudicare la prosperita' del Regno Unito. Entrambi hanno coesistito, contribuendo al progresso globale. La crescita economica del Giappone non ha danneggiato gli Stati Uniti. Al contrario, ha catalizzato l'espansione globale. La rapida crescita del PIL cinese non e' avvenuta a spese di altri Paesi. Ha alimentato l'espansione economica a livello mondiale.

Ora l'India e' su una traiettoria ascendente, con un'economia fiorente alimentata da una popolazione giovane, dai progressi tecnologici e dalle riforme di mercato. Tuttavia, la sua ascesa non richiede il declino della Cina.

Piuttosto che inquadrare la questione come un gioco a somma zero, dovremmo riconoscere che India e Cina possono coesistere armoniosamente. I loro punti di forza unici contribuiscono alla prosperita' globale.

*Investment Director Azioni growth Asia/Cina di GAM.

