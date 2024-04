Russia: Urso, su Ariston capire di cosa si tratti, tuteleremo l'azienda

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Pescara, 27 apr - "Il Governo fara' sicuramente tutto quello che e' nelle nostre disponibilita' per tutelare questa importante e significativa azienda italiana, che tra l'altro ha proprio nelle Marche la sua centrale nazionale produttiva, in un settore qual e' quello dell'elettrodomestico su cui siamo impegnati perche' e' unodei settori trainanti del Made in Italy. Ne ho parlato con il presidente della Regione Marche Acquaroli, che ovviamente risentiro' per quanto riguarda il caso specifico di Ariston, lunedi' in un confronto, una call, insieme a Paolo Merloni per capire cosa si possa fare di piu' e di meglio per tutelare l'azienda". Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. "Prima di tutto - ha spiegato Urso -bisogna ben capire quale sia lo sviluppo della situazione, lo sta approfondendo anche la nostra rete diplomatica in modo specifico. So tra l'altro che il ministro Tajani lunedi' incontrera' i rappresentanti diplomatici russi, dobbiamo capire prima di cosa si tratti esattamente. Certamente il governo tutelera' ogni azienda italiana e anche nel caso specifico Ariston", ha assicurato il ministro.

