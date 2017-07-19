Fs: Milano Cortina, investiti 650 milioni per riqualificare 10 stazioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cortina d'Ampezzo, 01 feb - Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in vista dei Giochi Olimpici che inizieranno venerdi' 6 febbraio, Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 (al via il 6 marzo), e' fortemente impegnato, in qualita' di Mobility Premium Partner dell'evento, nella definizione e realizzazione di un piano di mobilita' sostenibile, capillare e inclusivo. L'obiettivo e' garantire a cittadini, visitatori e atleti la massima accessibilita' ai luoghi di gara e ai territori coinvolti, assicurando efficienza, sicurezza e qualita' dell'esperienza di viaggio. Le opere realizzate costituiranno un'eredita' per il territorio delle regioni interessate, in quanto consentiranno di avere migliori collegamenti ferroviari anche dopo le Olimpiadi. Grazie a un investimento complessivo di circa 650 milioni di euro, di cui 120 cofinanziati dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Rfi e' intervenuta su dieci stazioni situate nelle principali aree olimpiche di Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Le riqualificazioni hanno riguardato gli scali ferroviari di Ponte nelle Alpi, Belluno, Feltre, Longarone, Trento, Colico, Morbegno, Sondrio, Lecco e Tirano.

