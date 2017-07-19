Finanza: Cerchiai (Febaf), spinta a semplificazione sara' cruciale nel 2026

In Italia faro su partenariati pubblico-privati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - "La semplificazione e' diventata il percorso obbligato dell'Unione europea soprattutto in tema di sostenibilita' e competitivita', perche' e' evidente il bisogno di ridurre costi e oneri amministrativi, soprattutto per le Pmi". Cosi' il presidente della Febaf Fabio Cerchiai nell'ultimo numero della newsletter della Federazione, 'Lettera f'. Per la Federazione che riunisce banche, assicurazioni e il mondo della finanza, il focus dell'attivita' nel prossimo anno, aggiunge, sara' proprio "sull'urgenza di semplificare la regolamentazione in Europa e di concretizzare forme di partenariato pubblico-privato in Italia per le infrastrutture sociali". Secondo Cerchiai il percorso avviato a Bruxelles va nella giusta direzione ma non e' sufficiente. Occorre "un 'omnibus' per la finanza in Europa, "un testo unico europeo che punti ad alleggerire il peso regolamentare sui soggetti bancari, assicurativi e finanziari all'interno dell'Unione, cosi' da permettere ai nostri operatori di concorrere a livello globale su mercati livellati e privi di asimmetrie".

In Italia l'azione di Febaf puntera' ad attuare concretamente la tanto citata e mai davvero attuata partnership pubblico-privato in settori chiave, come quello delle infrastrutture sociali. 'Pensiamo - afferma Cerchiai - a forme innovative di social housing, in particolare a studentati, e a nuovi strumenti di finanziamento e gestione che permettano di valorizzare il patrimonio pubblico sottoutilizzato".

com-Ggz

(RADIOCOR) 19-12-25 19:42:48 (0664) 5 NNNN