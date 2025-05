Festival dell'economia di Trento: i panel -11

25 MAGGIO --------- ORE 9,30 'La situazione industriale globale e la cooperazione tra Usa, Cina ed Europa /The global industrial situation and cooperation between Usa, Cina and Europe' I protagonisti: Stefania Di Bartolomeo, ceo Physis investment; Zhiyi He, Institute for global industry, Tsinghua University; Paolo Lazzarini, Amplifon chief strategy and business development officer; Roberta Miraglia, Il Sole 24 Ore; Lorenzo Stanca, managing partner Mindful Capital E' prevista la traduzione simultanea Tipo di palinsesto: Format: Panel Tema: Politiche economiche PRESSO: Palazzo della Provincia - Sala Depero ORE 9,30 'Ultima chiamata per riformare il bilancio Ue' I protagonisti: Marco Buti, Istituto universitario europeo; Adriana Cerretelli, Il Sole 24 Ore; Giovanni Tria, Universita' di Roma Tor Vergata Tipo di palinsesto: Festival Format: Panel Tema: Politiche economiche PRESSO: Castello del Buonconsiglio - Sala Gerola ORE 9,45 'Sociologia, comunita' energetiche e transizione' Descrizione: seminario in onore di Franco Ferrarotti (1926-2024), docente e fondatore della facolta' di Sociologia dell'Universita' di Trento con Bruno Kessler I protagonisti: Massimo Beccarello, Universita' di Milano-Bicocca; Marina Bertolini, Universita' di Padova; Laura Borsieri, responsabile relazioni e reporting Cooperativa elettrica storica (Cedis); Alberto Faustini, giornalista; Natalia Magnani, Universita' di Trento; Davide Tabarelli, presidente e fondatore Nomisma energia Tipo di palinsesto: Festival Format: Panel Tema: Energia PRESSO: Palazzo Geremia - Sala di rappresentanza ORE 10,00 'Spazio e cambiamento climatico' I protagonisti: Enrico Franco, Il Corriere del Trentino; Luca Parmitano, militare e astronauta Tipo di palinsesto: Festival Format: Dialogo Tema: Sostenibilita' PRESSO: Teatro sociale ORE 10,00 'Tempi facili creano uomini deboli e problemi grandi, tempi difficili creano uomini forti e tempi facili' I protagonisti: Peter Gomez, Il Fatto Quotidiano; Giulio Tremonti, presidente commissione Affari esteri e comunitari, Camera dei deputati E' prevista la traduzione nella lingua dei segni Tipo di palinsesto: Festival Format: Dialogo Tema: Attualita' PRESSO: Cinema Vittoria ORE 11,00 'La lotta infinita tra potere e progresso nell'era dell'intelligenza artificiale' I protagonisti: Daron Acemoglu, Premio Nobel per l'economia 2024; Laura La Posta, Il Sole 24 Ore; Luca Tremolada, Il Sole 24 Ore E' prevista la traduzione simultanea In collegamento da remoto Tipo di palinsesto: Festival Format: Dialogo Tema: Politiche economiche PRESSO: Palazzo della Regione - Sala di Rappresentanza ORE 12,00 'Criptoattivita', la svolta americana e le preoccupazioni dell'Europa' I protagonisti: Isabella Bufacchi, Il Sole 24 Ore; Stefano Caselli, dean SDA Bocconi school of management; Alejandro Jose Galvez, Queen's University Belfast; Alessandra Perrazzelli, Politecnico di Milano Tipo di palinsesto: Festival Format: Panel Tema: Economia digitale PRESSO: Palazzo della Provincia - Sala Depero ORE 12,00 'Come conciliare economia, equita' e sostenibilita'' I protagonisti: Vitaliano D'Angerio, Il Sole 24 Ore; Enrico Giovannini, Universita' di Roma Tor Vergata; Massimo Milletti, presidente onorario Eric Salmon & Partners Italia; Chiara Mio, Universita' Ca' Foscari di Venezia; Miguel Coleta, direttore sostenibilita' Philip Morris international; Luciano Rova, Presidente Itas Mutua E' prevista la traduzione simultanea E' prevista la traduzione nella lingua dei segni Tipo di palinsesto: Festival Format: Panel Tema: Sostenibilita' PRESSO: Cinema Vittoria ORE 12,00 'Jean Paul Fitoussi: le nostre alleanze e differenze/ Jean Paul Fitoussi: Our Alliances and Differences - Lezione Fitoussi 2025' Descrizione: Ogni anno con il Seminario Jean-Paul Fitoussi il Festival dell'Economia intende trattare temi di largo respiro, contribuendo cosi' - nello spirito dell'economista francese scomparso - a indicare quali politiche e riforme siano necessarie per rendere le economie contemporanee piu' inclusive, non sacrificando la crescita ma indirizzandola verso un benessere distribuito piu' equamente e rispettoso dell'ambiente.

I protagonisti: Lisa Fitoussi, Sciences Po; Edmund Phelps, Premio Nobel per l'Economia 2006; Rosalba Reggio, il Sole 24 E' prevista la traduzione simultanea Lisa Fitoussi dira' con piacere alcune parole di ricordo del padre e della sua amicizia con Phelps prima della Fitoussi lecture Tipo di palinsesto: Format: Keynote speech Tema: Politiche economiche PRESSO: Teatro Sociale ORE 12,00 'Infrastrutture: programmazione o improvvisazione' I protagonisti: Giancarlo Almiento, responsabile nuovi investimenti Mundys; Diego Cattoni, amministratore delegato Autostrada del Brennero; Michele Longo, chief bidding and engineering officer Webuild; Simona Rossitto, Radiocor Il Sole 24 Ore; Marco Zigon, presidente gruppo Getra Tipo di palinsesto: Festival Format: Panel Tema: Politica economiche.

PRESSO: Castello del Buonconsiglio - Sala Gerola

(RADIOCOR) 20-05-25 08:24:00 (0193) 5 NNNN