Ferrero: piu' di 100 mln $ in spot Usa a Super Bowl e Mondiali di calcio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 9 ott - Ferrero North America prevede di investire oltre 100 milioni di dollari in campagne di marketing legate al Super Bowl e ai Mondiali di calcio maschile del prossimo anno. La spinta nel settore sportivo arriva mentre la societa' italiana cerca di espandere la sua presenza negli Stati Uniti.

Lo spot per il Super Bowl promuovera' Kinder Bueno nella sua versione fondente e al cioccolato bianco. Le pubblicita' per i Mondiali lanceranno tutti gli altri prodotti Ferrero, con spot prima e dopo le partite. L'azienda proprietaria di Nutella e' la terza azienda dolciaria negli Stati Uniti, dopo aver acquisito lo scorso luglio WK Kellogg per 3,1 miliardi di dollari. "L'investimento segna un momento decisivo per Ferrero in Nord America", ha dichiarato Michael Lindsey, presidente e Chief business pfficer di Ferrero North America, in una nota. "Puntiamo 'All In' su queste campagne di trasformazione perche' riconosciamo l'incredibile opportunita' di presentare i nostri marchi nei piu' grandi momenti culturali del mondo. Questo non e' solo il nostro investimento di marketing piu' grande di sempre, ma anche la nostra piu' audace dichiarazione di fiducia nel nostro percorso di crescita in Nord America e nel nostro impegno a continuare a rendere Ferrero e i suoi marchi nomi familiari in tutta l'America".

