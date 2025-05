Ferragamo: Greco, andiamo avanti con nostra strategia, attenzione a borse e scarpe

Punteremo su modelli di alto livello, ma anche entry level (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 mag - Ernesto Greco, membro del cda di Ferragamo, ha tratteggiato la strategia che sta perseguendo Ferragamo, in un momento di incertezza a livello geopolitico internazionale e a livello macroeconomico. Il manager ha sottolineato che il focus sara' sul core business e sul dna della casa. Ha insistito sull'attenzione che verra' dedicata alle borse, oltre che alla categoria della pelletteria, dove saranno possibili aperture anche ad altri prodotti. 'Le borse stanno perfomando molto bene, per cui abbiamo deciso di presentare modelli addizionali'. Le scarpe rimarranno il centro della maison.

'Siamo pronti a presentare modelli addizionali nella donna, in particolare ballerine e decolte'', ha detto, sottolineando ad ogni modo anche l'importanza delle scarpe da uomo. In generale secondo Greco si sta assistendo a una polarizzazione dei consumi, per cui la stessa Ferragamo porra' enfasi sia sui prodotti di alto di gamma che presentano prezzi piu' elevati, come ad esempio le 'Tramezza' da uomo (scarpe da uomo di alto di gamma a prezzi piu' elevati, ndr) o o le borse Hug (borse iconiche della casa, ndr), ma sara' attenta anche a lanciare nuovi modelli che potranno risultare 'entry level' visto che 'molte persone sono pronte a entrare nel mondo del lusso, ma non a spendere cifre troppo elevate'.

Greco ha rivelato che Ferragamo porra' attenzione anche alle diverse sensibilita' geografiche, proponendo modelli con varianti diverse a secondo dei Paesi. 'L'idea e' un assortimento glocal'. Nei negozi sara' dedicato maggiore spazio ad accessori e seta, sia perche' la societa' ha registrato 'un rinnovato interesse' verso tali prodotti, sia perche' 'danno la possibilita' di fare cross selling e l'idea e' di rafforzare cosi' questa nostra abilita''. Nel frattempo andra' avanti il piano di rinnovo dei negozi nel mondo.

emi-

(RADIOCOR) 14-05-25 19:40:47 (0723) 5 NNNN