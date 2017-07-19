Esi: sottoscrive nuovo contratto revamping fotovoltaico da 8 MWp

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 feb - Esi ha sottoscritto un ulteriore contratto per la realizzazione di lavori di revamping su un impianto fotovoltaico situato nella regione Puglia, nella provincia di Brindisi, per una potenza complessiva di circa 8 MWp. La commessa, dal valore di circa 2 milioni, prevede interventi di rinnovo e potenziamento delle sezioni esistenti gia' incentivabili, con l'obiettivo di ottimizzare le prestazioni dell'impianto e aumentarne l'efficienza e la sostenibilita'. Le attivita' di cantiere partiranno nel primo trimestre 2026, il completamento dei lavori e' previsto entro la fine del terzo trimestre 2026. La societa' rafforza la presenza nel mercato delle rinnovabili, contribuendo all'incremento della capacita' fotovoltaica nazionale e favorendo l'avanzamento della transizione energetica nazionale.

