Enav: visita del presidente Mattarella al Centro di controllo d'area di Roma

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 nov - Visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel pomeriggio al Centro di Controllo d'Area di Roma di Enav, struttura operativa incaricata della gestione e del controllo del 66% dello spazio aereo nazionale, dal nord della Toscana al centro-sud, inclusa la Sardegna, fino alla Sicilia. Nel Centro operano quasi 400 persone impegnate in attivita' tecnico operative per la sicurezza di oltre un milione di voli l'anno con picchi giornalieri che, in alta stagione, sfiorano i 4800 movimenti aerei giornalieri.

Il Capo dello Stato e' stato accolto dal presidente di Enav, Alessandra Bruni, e dall'amministratore delegato, Pasqualino Monti. "Questa visita rappresenta un importante riconoscimento del ruolo che Enav svolge quotidianamente a garanzia della sicurezza e dell'efficienza del trasporto aereo italiano ed europeo - ha detto il presidente - I nostri controllori e tutto il personale di Enav operano con professionalita' e dedizione, contribuendo a fare del nostro Paese un punto di riferimento internazionale nella gestione del traffico aereo".

"La presenza del presidente Mattarella al Centro di Controllo di Roma testimonia l'attenzione e l'apprezzamento verso una realta' tecnologica e operativa d'eccellenza, punto di riferimento in Italia e a livello internazionale - ha dichiarato l'a.d. Monti - Enav prosegue con determinazione nel proprio percorso di innovazione, affermandosi come protagonista in Europa e nel mondo, con l'obiettivo di coniugare sicurezza, sostenibilita' e sviluppo del trasporto aereo, valorizzando e condividendo le proprie competenze tecnologiche e operative sui mercati globali. Si tratta di un segnale importante per tutte le nostre persone, che ogni giorno assicurano con professionalita' e dedizione un servizio essenziale per il Paese".

