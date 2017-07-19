Enac: sospeso progetto Amazon Prime Air, a gennaio lancia primo U-Space europeo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 dic - L'Enac ha recentemente ricevuto da parte di Amazon la comunicazione ufficiale di sospensione del progetto Amazon Prime Air di 'Drone Delivery' avviato in Italia, presso San Salvo, in Abruzzo, e della relativa certificazione di operatore LUC (Light UAS Operator Certificate). Lo rende noto un comunicato. L'Ente, prosegue la nota, ha preso atto della "inattesa notizia di Amazon che, pur confermando un indiscusso apprezzamento del proficuo lavoro svolto insieme ad Enac, per motivi di policy aziendale e come conseguenza delle recenti vicende finanziarie che hanno coinvolto il Gruppo, ha ritenuto di avviare il lancio delle operazioni commerciali e la richiesta di certificazione come operatore in un altro Stato membro dell'Unione Europea". Nonostante la sospensione del progetto, dal primo gennaio 2026 sara' operativo lo 'U-Space San Salvo': il primo in Europa. Si tratta di una porzione di spazio aereo in cui "si realizza l'integrazione tra voli con equipaggio e voli con pilota remoto, elemento essenziale per garantire la piena e sicura operativita' dei mezzi unmanned, consentendo attivita' sperimentali e operazioni in emergenza".

