            Notizie Radiocor

            Ecosuntek: controllata Enrit Agri 1 perfeziona acquisizione di Deaway

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 dic - Enrit Agri 1, controllata di Ecosuntek, ha perfezionato l'acquisizione del 100% di Deaway dalla societa' correlata Sinergia Group. Come specificato in una nota, Deaway e' e rimarra' - all'esito della scissione da Sinergia - proprietaria di autorizzazioni alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte agri-voltaica, nella Regione Calabria, per la complessiva potenza di 19,59 MWp.

