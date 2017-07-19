Ecosuntek: controllata Enrit Agri 1 perfeziona acquisizione di Deaway
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 dic - Enrit Agri 1, controllata di Ecosuntek, ha perfezionato l'acquisizione del 100% di Deaway dalla societa' correlata Sinergia Group. Come specificato in una nota, Deaway e' e rimarra' - all'esito della scissione da Sinergia - proprietaria di autorizzazioni alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte agri-voltaica, nella Regione Calabria, per la complessiva potenza di 19,59 MWp.
Com-Fla-.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 16-12-25 13:41:16 (0415)ENE,FOOD 5 NNNN