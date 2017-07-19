Economia e finanza: gli orari della Camera / mercoledi' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ott - 14,15 Dlgs carburanti aerei sostenibili (Giustizia e Trasporti riuniti) 14,15 audizioni Confprofessioni e Confindustria su Ddl congedi parentali (Lavoro) 14,30 interrogazioni su centrale solare rimovibile su binari di una linea ferroviaria; incidente 28 giugno 2025 centro controllo traffico aereo Milano; campagna richiamo airbag Takata (Trasporti) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 Ddl riduzione tempi erogazione Tfs (ristretto Lavoro) 15,00 Ddl etichettatura prodotti caseari latte crudo (Affari sociali) 15,15 relazione stato attuazione Piano Mattei (Esteri) 15,15 audizione Fondazione Gi Group, Fondazione Openpolis e Consiglio nazionale giovani su Ddl Giornata nazionale contrasto dell'inattivita' giovanile e promozione inclusione sociale, formativa e lavorativa (Cultura e Lavoro riunite) 15,15 audizioni Simsi; Inail su Ddl attivita' subacquee (Trasporti) 16,15 Ddl ratifica: Convenzione Oil contro lavoro forzato, Accordo Organizzazione internazionale vigna e vino, Protocollo gestione integrata zone costiere Mediterraneo, Protocollo corsi d'acqua transfrontalieri e laghi internazionali, Convenzioni e protocolli su inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (Aula).

