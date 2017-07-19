Dati
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli orari del Senato / martedi' -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 gen - 14,30 Ddl risorsa mare, Ddl rigenerazione urbana (Ambiente) 14,30 Audizioni su Ddl indagini informatiche (Giustizia) 14,30 Ddl ratifica accordo Ue-Thailandia partenariato cooperazione, Ddl ratifica accordo Ue-Malaysia partenariato e cooperazione, Ddl ratifica accordo attuazione protocollo relativo a Convenzione Torremolinos su sicurezza navi da pesca (Esteri) 14,30 Dlgs federalismo fiscale regionale (Bilancio) 14,45 Ddl libero consenso, Ddl tutela crisi sovraindebitamento, Ddl ordinamenti professionali (Giustizia) 15,00 Dm programmi pluriennali Difesa (Esteri) 15,00 Atti e proposte normative Ue su quadro finanziario pluriennale 2028-2034 (Bilancio) 15,00 Ddl riforma Rai (Ambiente) 15,00 Affare assegnato su aree crisi industriale complessa (Industria) 15,30 Dlgs su Rc auto (Industria) 15,45 Ddl delegazione Ue 2025, Relazione programmatica 2025 e Relazione consuntiva 2024 (Politiche Ue) 20,00 Ddl ballottaggi (Affari Costituzionali).

            nep

            (RADIOCOR) 11-01-26 17:05:10 (0387) 5 NNNN

              


