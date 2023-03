Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 31 marzo

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: EuroGroup Laminations, Itway, Netweek. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea ordinarie e straordinaria Unicredit. Ore 10,00. Parte ordinaria: Bilancio al 31/12/22, destinazione dell'utile di esercizio 2022, determinazione del numero di amministratori. Parte straordinaria: delega al cda della facolta' di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti. Palazzo Tower A, piazza Gae Aulenti, 3.

- Firenze: assemblea Eukedos. Ore 11,00. Per bilancio al 31/12/2022. Via Benedetto da Foiano, 14.

- Milano: assemblea LNPA. Ore 11,15. Per verifica poteri, comunicazioni a.d., riforme organizzative, ripartizione diritti, proposta per Canale Radio, varie ed eventuali.

Piazza Duca d'Aosta, 9.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Tasso di disoccupazione, febbraio. Ore 01,30 - Giappone: Produzione industriale m/m prelim, febbraio. Ore 01,50 - Cina: PMI composito - Caixin, marzo. Ore 03,30 - Germania: Vendite al dettaglio m/m, febbraio. Ore 08,00 - Gran Bretagna: PIL t/t finale IV trimestre, prel. Ore 08,00 - Germania: Prezzi import a/a, febbraio. Ore 08,00 - Francia: Spese per consumi m/m, febbraio. Ore 08,45 - Francia: Inflazione a/a prelim, marzo. Ore 08,45 - Germania: Tasso di disoccupazione, marzo. Ore 09,55 - Italia: Istat - fatturato dell'industria, gennaio. Ore 10,00.

- Italia: Istat - prezzi al consumo, marzo. Ore 11,00.

- Germania: revisione rating Fitch e S&P.

- Eurozona: Inflazione ex energia e alim, non lav, a/a flash, marzo. Ore 11,00 - Eurozona: Tasso di disoccupazione, febbraio. Ore 11,00 - Stati Uniti: Deflatore consumi (core) a/a, febbraio. Ore 14,30 - Stati Uniti: Redditi delle famiglie m/m, febbraio. Ore 14,30 - Stati Uniti: PMI (Chicago), marzo. Ore 15,45 - Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan) finale, marzo prel. Ore 16,00 ECONOMIA - Roma: evento "Guida agli affari in Brasile 2023", organizzato da Confindustria, Ambasciata d'Italia in Brasile, Gm Venture e Kpmg. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Barbara Beltrame, vice presidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione. Viale dell'Astronomia, 30.

- Cortina D'Ampezzo (BL): 35esimo Meeting dei Giovani Imprenditori del Nordest "Un nuovo modello di impresa", organizzato dai Comitati Regionali Giovani Imprenditori Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, vice presidente Confindustria e presidente G.I. di Confindustria. Piazza Angelo Dibona, Corso Italia.

- (RICCARDO DI STEFANO, Vice Presidente Confindustria e Presidente G.I. di Confindustria) - Cernobbio (Co): si apre la 34esima edizione del Workshop di The European House - Ambrosetti "Lo scenario dell'economia e della Finanza". Villa d'Este. I lavori terminano domani.

- Webinair Prometeia "Rapporto di Previsione. La persistenza dell'inflazione". Ore 11,00.

- Firenze: Christine Lagarde, presidente Bce, partecipa all'evento dell'Osservatorio Permanente Giovani - Editori "Nuovi incontri per il Futuro". Ore 17,00.

ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,30 interpellanze urgenti (Aula) Senato 9,30 e 15,00 Dl Pnrr (Bilancio).

