Borsa Londra: +19% Darktrace (cybersicurezza), accetta Opa da 5,3mld $ da Thoma Bravo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - Darktrace vola alla Borsa di Londra, dopo avere accettato l'offerta di acquisizione della statunitense Thoma Bravo per 5,3 miliardi di dollari. Il titolo del societa' britannica di sicurezza informatica segna un rialzo del 19,4% a 617,10 pence, situandosi poco sotto il prezzo dell'Opa, mentre l'indice Ftse 100 sale dello 0,4%. In un comunicato congiunto Darktrace e la bidco Luke, che agisce per conto del gruppo di investimenti Usa, hanno reso noto di avere raggiunto un accordo sui termini di un'offerta amichevole che prevede il pagamento di 7,75 dollari in contanti per ogni azione Darktrace, pari all'incirca a 620 pence. Il prezzo rappresenta un premio del 20% sulla quotazione di chiusura di giovedi' dell'azienda di Cambridge, del 44,3% sulla media dei tre mesi al 25 aprile e del 148% sul prezzo dell'Ipo del 30 aprile 2021. Thoma Bravo 'e' convinto che l'acquisizione di Darktrace rappresenti un'attraente opportunita' per aumentare la sua esposizione al vasto e crescente mercato della cybersicrezza e per investire al fine di accelerare losviluppo di Darktrace e la crescita delle sue dimensioni a livello globale'. L'operazione andra' a vantaggio della societa' britannica 'dei suoi clienti e in senso ampio dell'ecosistema tecnologico grazie al sostegno allo sviluppo di prodotti piu' avanzati e delle capacita' di cybersicurezza di Darktrace', si legge nel comunicato, che sottolinea il ruolo di pioniere della societa' britannica nell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale ai fini della sicurezza. Il cda di Darktrace considera i termini dell'offerta 'equi e ragionevoli' e come tali 'intende raccomandarli all'unanimita'' al voto dei soci. La societa' britannica, fondata nel 2013, ha attualmente 2.300 dipendenti nel mondo e circa 9.400 clienti. Nel primo semestre 2024 (al 31 dicembre 2023) ha registrato ricavi per 330 milioni di dollari (+27%), un utile netto di 52 milioni (da 581mila dollari) e un Ebit rettificato di 85,5 milioni (+87%). In base ai dati preliminari nel terzo trimestre dell'esercizio, annunciati l'11 aprile, il fatturato e' stato di 731 milioni (+26,5%).

In quell'occasione Darktrace ha anche alzato la guidance per il 2024.

Gli-col

(RADIOCOR) 26-04-24 10:37:25 (0258) 5 NNNN