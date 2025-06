Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 10 giugno

FINANZA - Roma: evento "La nuova strategia del Lazio per il Venture Capital". Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. Presso Zest Hub, via Marsala 29h.

- Milano: Mastercard organizza "Mastercard Innovation Forum 2025", l'evento annuale dedicato all'innovazione e ai nuovi trend del digitale. Ore 11,15. Presso Palazzo del Ghiaccio, via G.B. Piranesi 14.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Ratti, per approvazione bilancio 2024, destinazione risultato di esercizio, nomina cda, integrazione collegio sindacale. Ore 14,30. Via Palestro, 2.

DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: Tasso di disoccupazione ILO, aprile. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Retribuzioni medie, aprile. Ore 8,00.

- Italia: Istat - produzione industriale, aprile. Ore 10,00.

ECONOMIA - Milano: evento IBM "Il futuro si racconta tra giovani", in cui i giovani esperti IBM guidano i giovani giornalisti in un viaggio immersivo dedicato alle innovazioni piu' all'avanguardia in ambito di AI, automazione e dati. Ore 9,00.

Presso IBM Studios, piazza Gae Aulenti.

- Roma: evento "Crisi d'impresa: profili previdenziali", organizzato dall'INPS. Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Gabriele Fava, presidente INPS. Presso Palazzo Wedekind.

- Roma: "Investire in Roma 2025", il forum annuale dedicato alle prospettive del settore immobiliare della Capitale, organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Dils. Ore 9,45. Presso il Museo dell'Ara Pacis.

- Milano: presentazione del Rapporto 2025 su "I Fondi immobiliari in Italia e all'estero", realizzato da Scenari Immobiliari. Ore 10,00. Presso il Four Seasons Hotel.

- Roma: Stati Generali dei Commercialisti "I Commercialisti: una guida strategica per le sfide del Paese", organizzati dal Consiglio nazionale della categoria. Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione Europea; Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Carlo Nordio, ministro della Giustizia; Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze; Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione; Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze. Presso il Roma Convention Center "La Nuvola".

- Presentazione Rapporto Annuale dell'Unita' di Informazione Finanziaria (UIF) sull'attivita' svolta nel 2024. Ore 11,00.

In streaming.

- Palermo: conferenza stampa di presentazione della mostra "Himera dagli alti dirupi. Un viaggio nella necropoli svelata dal raddoppio ferroviario", organizzata dal Gruppo FS. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Alessandro Giuli, ministro della Cultura. Presso la Sala Reale della Stazione Centrale.

- Roma: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa al Tavolo La Perla. Ore 11,00. Presso Palazzo Piacentini. A seguire, alle ore 13,00, il ministro partecipa all'evento "Oltre la tecnologia. L'intelligenza artificiale a servizio di un futuro equo e sostenibile". Presso l'Ambasciata di Francia, piazza Farnese 67.

- Catanzaro: Roadshow Intesa Sanpaolo - Confindustria "Investimenti, Innovazione, Credito. Il valore del Mezzogiorno e le opportunita' della ZES Unica". Ore 14,30. Partecipa, tra gli altri, Natale Mazzuca, vicepresidente di Confindustria per le Politiche Strategiche per lo Sviluppo del Mezzogiorno. Via Eroi 1799, 23.

- Roma: conferenza di Motus-E "Innovazione automotive: un pilastro della competitivita' europea", in cui si affronta il tema della transizione tecnologica dei trasporti. Ore 16,00.

Partecipa, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presso Casina Valadier.

- Roma: presentazione del libro "Le grandi ipocrisie sul clima" di Roger Abravanel e Luca D'Agnese. Ore 18,00.

Partecipano, tra gli altri, Alfredo Altavilla, special advisor BYD; Renato Mazzoncini, a.d. A2A. Presso il Senato, piazza Capranica 72.

- Roma: incontro organizzato da Federdistribuzione in occasione della pubblicazione della nuova edizione del "Report di Sostenibilita' di Settore della Distribuzione Moderna".

Ore 18,30. Presso la terrazza del Pantheon Iconic Rome Hotel.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 10,00 Dl Pontefici; mozione profilazione razziale da parte forze dell'ordine; mozione trasporti; Ddl Accordo Italia-Costa Rica cooperazione culturale (Aula) 12,00 audizioni Consiglio lavori pubblici; Ferrovia Circumetnea su Dl infrastrutture (Ambiente e Trasporti riunite) 12,45 audizioni per nomina presidenza delle Autorita' sistema portuali Stretto e Mar Tirreno (Trasporti) 13,30 Dl infrastrutture (Ambiente e Trasporti riunite) 14,00 elezione organi presidenza commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Esteri, Difesa, Bilancio, Finanze e Cultura 14,00 audizioni Agenas; Gimbe; Corte conti; federazioni ordini medici chirurghi e odontoiatri, professione sanitaria di fisioterapista, psicologi; Fondazione italiana diabete; Associazione dentisti; associazioni infermieri su Ddl prestazioni sanitarie (Affari sociali) 15,00 elezione organi presidenza commissioni Ambiente, Trasporti, Attivita' produttive, Lavoro, Affari sociali, Agricoltura, Politiche Ue 16,00 Dl Pontefici; mozione profilazione razziale da parte forze dell'ordine; Ddl Legge delegazione europea (Aula) SENATO 12,00 Elezione di presidente, vicepresidenti e segretari (Affari Costituzionali, Giustizia, Esteri) 13,30 Elezione di presidente, vicepresidenti e segretari (Politiche Ue, Bilancio, Finanze) 15,00 Elezione di presidente, vicepresidenti e segretari (Cultura, Ambiente, Industria, Affari Sociali) 16,30 Comunicazioni ministra Lavoro Marina Elvira Calderone su sicurezza in luoghi lavoro, Ddl economia spazio (Aula) ORGANISMI BICAMERALI 11,00 audizione Maria Rosaria Lagana', direttore Agenzia beni sequestrati (Antimafia).

