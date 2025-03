Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 31 marzo

FINANZA - Roma: consiglio Abi. Ore 15,00.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Borgosesia, Caleffi, Enav, Mondo Tv, Zucchi.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - San Mauro Torinese (To): assemblea straordinaria Fidia, per raggruppamento di azioni ordinarie e per proposta di approvazione di un'operazione finalizzata al rafforzamento patrimoniale e finanziario della Societa'. Ore 10,00. Corso Lombardia, 11.

- Milano: assemblea ordinaria di Anima Holding, per approvazione del Bilancio 2024 e proposta di destinazione del risultato di esercizio. Ore 11,30. Corso Garibaldi, 99.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Vendite al dettaglio a/a, febbraio. Ore 0,50.

- Giappone: Produzione industriale m/m prelim, febbraio. Ore 0,50.

- Cina: PMI composito - Caixin, marzo. Ore 2,30.

- Cina: PMI non manifatturiero - NBS, marzo. Ore 2,30.

- Cina: PMI manifatturiero - NBS, marzo. Ore 2,30.

- Germania: Prezzi import a/a, febbraio. Ore 7,00.

- Germania: Vendite al dettaglio a/a, febbraio. Ore 7,00.

- Germania: Vendite al dettaglio m/m, febbraio. Ore 7,00.

- Gran Bretagna: Credito al consumo, febbraio. Ore 9,30.

- Italia: IPCA a/a prelim, marzo. Ore 10,00.

- Italia: IPCA m/m prelim, marzo. Ore 10,00.

- Italia: Istat - Indicatori demografici, 2024. Ore 10,00.

- Italia: Istat - Prezzi al consumo, marzo. Ore 11,00.

- Germania: CPI (Lander) m/m prelim, marzo. Ore 13,00.

- Germania: IPCA a/a prelim, marzo. Ore 13,00.

- Germania: IPCA m/m prelim, marzo. Ore 13,00.

- Germania: CPI (Lander) a/a prelim, marzo. Ore 13,00.

- Stati Uniti: PMI (Chicago), marzo. Ore 14,45.

ECONOMIA - Roma: relazione del governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, per il bilancio della Banca d'Italia, in occasione dell'Assemblea annuale. Ore 10,00. Presso Palazzo Koch.

- Milano: convegno annuale AIFI 2025 "Nuovi modelli di private capital per lo sviluppo dell'economia reale", organizzato in collaborazione con KPMG. Ore 10,00. Presso l'Auditorium "Giorgio Squinzi" di Assolombarda, via Pantano 9.

- Milano: SNCF Voyages Italia organizza una conferenza stampa dedicata alla ripartenza del collegamento ferroviario ad Alta Velocita' con TGV InOui da Milano a Parigi. Ore 10,30. Presso Spazio Stecca3, via Gaetano de Castillia 26.

- Roma: presentazione del volume "Scrittori e scrittrici di economia nel Regno d'Italia" a cura di Piero Barucci, Fiorenza Manzalini, Simone Misiani, Manuela Mosca e Letizia Pagliai, organizzata da Abi e Istituto Luigi Einaudi. Ore 17,00.

Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi.

Via di Santo Stefano del Cacco, 1.

- Milano: presentazione di Art & Finance "Il mercato dell'arte e dei beni da collezione. Report 2025", organizzata da Deloitte. Ore 17,30. Via Santa Sofia, 28.

- Milano: Si conclude la terza edizione del "Premio Inge Feltrinelli. Raccontare il mondo, difendere i diritti", con la cerimonia di premiazione per le quattro categorie in concorso.

Ore 19,00. Presso la Fondazione G. Feltrinelli.

Red-

(RADIOCOR) 28-03-25 19:39:22 (0720) 5 NNNN