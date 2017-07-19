Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 29 settembre
FINANZA - Milano: conferenza stampa "Wealth Management Divisions, motore di crescita di Intesa Sanpaolo: Risultati e strategie".
Ore 10,30. Via Melchiorre Gioia, 22.
- Milano: evento "Private Banking: il ruolo del risparmio privato per la crescita del Paese", organizzato da Aipb in collaborazione con Intermonte e Politecnico di Milano. Ore 11,00. Presso la Fondazione Luigi Rovati, corso Venezia 52.
- Milano: presentazione dei risultati della nuova edizione dell'indagine biennale "EY Global Wealth Research 2025". Ore 15,00. Presso Palazzo Mezzanotte.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Beewize, Bestbe, Borgosesia, Csp, Eukedos, Fidia, Franchetti, Gpi, Seri Industrial, Siav, Tessellis.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Franchetti.
- Conference call Siav.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Spagna: IPCA a/a prelim, settembre. Ore 9,00.
- Italia: Istat - Commercio estero extra Ue, agosto. Ore 10,00.
- Gran Bretagna: Credito al consumo, agosto. Ore 10,30.
- Eurozona: Indice di fiducia economica, settembre. Ore 11,00.
- Eurozona: Fiducia industria, settembre. Ore 11,00.
- Eurozona: Fiducia consumatori finale, settembre. Ore 11,00.
- Eurozona: Fiducia servizi, settembre. Ore 11,00.
ECONOMIA - Milano: si conclude la Settimana della Moda.
- Roma: il World Travel & Tourism Council presenta la XXV edizione del Global Summit, dedicata al tema della grande bellezza (del Viaggio). Partecipano, tra gli altri, Leonardo Ferragamo, executive chairman Gruppo Salvatore Ferragamo; Luca Cordero di Montezemolo, executive chairman Italo; Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani. Presso l'Auditorium Parco della Musica. L'evento si conclude domani.
- Milano: si apre la II edizione degli Stati Generali dell'International Trade Compliance "Le imprese nel mondo dei nuovi (dis)equilibri", promossi dallo Studio Legale Padovan in collaborazione con At+Ica. I lavori terminano domani. - Francoforte sul Meno (Germania): si apre la conferenza annuale "Inflation: Drivers and Dynamics 2025", organizzata dalla Banca centrale europea e dal Centro per la ricerca sull'inflazione presso la Federal Reserve Bank di Cleveland.
Ore 8,30. Anche in streaming. L'evento si conclude domani.
- Genova: cerimonia di inaugurazione del "Master in technologies for nuclear power plants", organizzata da Ansaldo Energia. Ore 10,00. Via Nicola Lorenzi, 8.
- Milano: convegno "Adempimento collaborativo: Patti chiari, per imprese forti", organizzato da Assolombarda e Agenzia delle Entrate. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. Presso sede Assolombarda, via Pantano 9.
- Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alle ore 11,45 riceve il presidente della Repubblica della Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embalo'. Nel pomeriggio, alle ore 15,15, la presidente Meloni riceve il principe Salman bin Hamad Al Khalifa, principe ereditario e primo ministro del Regno del Bahrein. Presso Palazzo Chigi.
- Gallarate (Va): evento "Yamamay Esg Report: Protezione degli ambienti marini in collaborazione con One Ocean Foundation".
Ore 12,00. Via Carlo Noe', 22.
- Roma: conferenza stampa della Fiom-Cgil nazionale "Stellantis: la grande fuga". Ore 12,00. Partecipano, tra gli altri, Matteo Gaddi, dell'ufficio studi Fiom-Cgil nazionale; Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil. Presso la sede di Corso Trieste 36.
- La Spezia: convegno "Exploring the importance of the Blue Economy in today's geostrategic context", nell'ambito di Seafuture 2025, Salone Internazionale dedicato alle tecnologie marittime e alla Blue Economy, organizzato da Italian Blue Growth. Ore 14,30. Partecipa, tra gli altri, Mario Zanetti, delegato del presidente di Confindustria per l'Economia del Mare. Viale Giovanni Amendola, 1.
Red-
(RADIOCOR) 26-09-25 19:32:28 (0626) 5 NNNN