Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 26 maggio

FINANZA - Milano: forum finale dell'iniziativa "La consulenza finanziaria, motore per la valorizzazione del risparmio e la crescita economica dell'Italia", organizzato da TEHA Group e Assoreti. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze; Massimo Doris, presidente Assoreti e a.d. Banca Mediolanum; Gian Maria Mossa, vicepresidente Assoreti e a.d. Banca Generali. Presso Palazzo Mezzanotte.

- Milano: Bain & Company presenta la terza edizione del "Banking Event 2025", appuntamento esclusivo che riunisce i leader del settore bancario per discutere il futuro dei servizi finanziari in un mercato in continua trasformazione.

Ore 9,30. Presso Palazzo Giureconsulti.

- Roma: evento "L'impatto del Private Equity sul Made in Italy", organizzato da Aifi in collaborazione con Quadrivio & Pambianco. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Innocenzo Cipolletta, presidente AIFI; Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria con delega per l'export e l'attrazione degli investimenti. Presso il MIMIT, via Molise 2.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Risanamento.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - San Mauro Torinese (To): assemblea ordinaria e straordinaria Fidia. Ore 10,00. Parte ordinaria: approvazione bilancio 2024; destinazione risultato di esercizio. Parte straordinaria: proposta di riduzione del capitale sociale per le perdite risultanti dalla situazione patrimoniale. Corso Lombardia, 11.

- Roma: assemblea ordinaria e straordinaria Leonardo. Ore 10,30. Parte ordinaria: approvazione bilancio 2024; destinazione utile di esercizio. Parte straordinaria: modifiche statutarie. Piazza Monte Grappa, 4.

DATI MACROECONOMICI - Nessun appuntamento in agenda.

ECONOMIA - Milano: press day Amazon "Made in Italy Days Rooftop". Ore 9,00. Via Filippo Sassetti, 32/2.

- Milano: si apre il 129esimo Consiglio nazionale Fabi, Federazione autonoma dei bancari italiani. Ore 10,30.

Partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi; Carlo Messina, ceo Intesa Sanpaolo; Carlo Cimbri, presidente Unipol; Giuseppe Castagna, a.d. Banco Bpm; Luigi Lovaglio, a.d. Banca Monte dei Paschi di Siena; Elena Goitini, a.d. Bnl Bnp Paribas. Presso il Palazzo del Ghiaccio. I lavori terminano domani.

- La Spezia: presentazione del primo magnete per il progetto DTT - Divertor Tokamak Test, la macchina sperimentale per la fusione nucleare 100% italiana, organizzata da ASG Superconductors, DTT ed ENEA. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Via Melara, 40.

- Roma: "Afghanistan. Sharia. Donne. Una straordinaria testimonianza" incontro organizzato dalla Luiss School of Government in collaborazione con Med-Or Italian Foundation.

Ore 15,00. Presso Campus Luiss, viale Pola 12.

- Roma: evento "It's time for Evolution - L'evoluzione della Logistica del Gruppo FS". Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Leopoldo Destro, delegato del presidente di Confindustria per i Trasporti, la Logistica e l'Industria del Turismo. Presso Casina Valadier.

- Roma: su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, convocazione dell'incontro sulla situazione dell'indotto dell'ex Ilva. Ore 16,30. Presso il MIMIT.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il primo ministro della Repubblica Federale e Democratica dell'Etiopia, Abiy Ahmed Ali. Ore 15,30. Palazzo Chigi. A seguire, alle ore 18,30, la presidente Meloni partecipa alla presentazione ufficiale dei trofei della Louis Vuitton Cup e dell'America's Cup. Presso Villa Doria Pamphilj.

